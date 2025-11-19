Joie pour Nilson Angulo... puis inquiétude pour Anderlecht

Nilson Angulo a vécu un grand moment avec l'Equateur lors du deuxième match durant cette trêve internationale. L'ailier du Sporting d'Anderlecht a marqué son premier but en sélection.

Depuis 2021, Nilson Angulo n'a cumulé "que" 12 caps avec l'Equateur, ralenti par une situation parfois compliquée du côté du RSC Anderlecht. Mais en 2025, la carrière d'Angulo a décollé, avec une place de titulaire indiscutable en club et, conséquence immédiate, en équipe nationale.

Nilson Angulo attendait cependant toujours un premier grand moment : son premier but avec la Banane Mécanique (le surnom de l'équipe nationale d'Equateur). Après avoir été remplacé à la mi-temps il y a quelques jours contre le Canada (0-0), il a enfin marqué la nuit passée, face à la Nouvelle-Zélande.

Nilson Angulo blessé ?

Angulo a attendu la seconde période pour ouvrir le score en faveur de l'Equateur. Malheureusement pour lui, à cette grande joie a succédé un coup dur : le joueur du RSCA a en effet dû céder sa place, semble-t-il pour blessure.

On le sait, les déplacements à répétition ces derniers mois ont eu un impact direct sur les performances de Nilson Angulo avec Anderlecht. Titulaire à répétition, l'Equatorien a eu du mal à répéter les efforts avec les Mauve & Blanc. On croisera certainement les doigts, à Neerpede, pour que cette petite blessure ne soit pas grave.

Deuxième de la zone qualificative AmSud, l'Equateur ira à la Coupe du Monde 2026. Une occasion pour Nilson Angulo de briller devant les yeux du monde entier, et pour le RSCA de valoriser son joueur sur le marché des transferts...