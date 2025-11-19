Le Mondial s'éloigne, le chaos s'installe : un ancien de Charleroi s'embrouille avec la police

Shamar Nicholson était tout proche d'emmener la Jamaïque à la Coupe du Monde. L'attaquant était très frustré au coup de sifflet final.

La donne était simple pour la Jamaïque : une victoire contre Curaçao et la première place du groupe, synonyme de qualification directe pour la Coupe du Monde, était assurée. Les Reggae Boyz ont poussé tant et plus, passant à quelques millimètres de la qualification.

Shamar Nicholson fait partie des joueurs qui ont cru pouvoir faire pencher la balance. L'ancien attaquant de Charleroi, désormais actif dans le championnat mexicain, s'est procuré plusieurs grosses occasions, notamment une reprise qui s'est écrasée sur la latte.

Les supporters réclament des explications, la police intervient

Mais les Jamaïcains ne sont pas parvenus à trouver la faille. Ils auront encore l'occasion de viser la Coupe du Monde mais auront fort à faire lors des barrages intercontinentaux face à des équipes comme l'Irak, la République Démocratique du Congo ou la Bolivie.

Le sélectionneur Steve McClaren a démissionné à l'issue de la rencontre, témoignant d'un sentiment de gâchis général. L'agitation était aussi palpable avec les supporters autour du stade.

Dans un climat assez tendu, Shamar Nicholson s'est expliqué de manière assez musclée avec un policier local qui contenait les supporters mécontents avec trop d'applomb. La vidéo de la scène est disponible ici, elle laisse entrevoir toute la tension qui règne au pays.