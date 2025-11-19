Le Standard a fait un geste (logique) pour l'organisation du match des Diables à Sclessin

L'organisation du match des Diables Rouges à Sclessin aura été l'occasion d'un long bras de fer entre la Ville de Liège, l'Union Belge... et le Standard, qui louait son stade à cette dernière.

Willy Demeyer, bourgmestre de la Ville de Liège, avait longtemps freiné des quatre fers au moment de valider l'organisation d'un match des Diables Rouges à Sclessin. En cause : l'effectif policier qu'impliquait l'organisation d'un tel match en semaine.

Un accord devait donc être trouvé concernant les surcoûts policiers liés à ce match face au Liechtenstein - des coûts plus modestes que pour un match sous tension, mais néanmoins réels. L'Union Belge avait annoncé la tenue de ce match à Sclessin... avant que Demeyer valide de son côté.

Le Standard prend en charge les frais policiers supplémentaires

Mais un accord a finalement été trouvé entre les trois parties, à savoir la Ville, l'Union Belge et le Standard de Liège, propriétaire du stade et qui le loue donc à la fédération pour la durée de la rencontre. Sudinfo révèle que c'est bel et bien le Matricule 16 qui a participé aux frais.

Alors que Pierre François déclarait qu'une estimation des frais policiers avait été effectuée et que ces frais avaient été divisés entre la fédération et le Standard, c'est bien en réalité le club qui en a pris en charge l'intégralité. La somme reçue pour la location du stade intégrait en effet ces dépenses.





Enfin, Willy Demeyer confirme à nos confrères de Sudinfo que la police de Liège a reçu de l'aide de la part de la police fédérale, une aide probablement limitée au vu de la modestie de l'adversaire, le Liechtenstein se déplaçant notamment avec très peu de supporters visiteurs...