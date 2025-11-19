Toby Alderweireld tranche : "c'est le duo idéal" pour diriger la défense des Diables Rouges

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les Diables Rouges ont écrasé le Liechtenstein 7-0 et validé leur billet pour le Mondial. Mais les doutes persistent en défense.

Les Diables Rouges ont frappé fort contre le Liechtenstein mardi soir et ont gagné 7-0. Grâce à ce succès, le billet pour la Coupe du monde est assuré et l’équipe peut commencer sa préparation.

Depuis quelques semaines, la défense fait beaucoup parler, jugée trop instable ces dernières années. Contre le Kazakhstan, Koni De Winter n’a pas rassuré : il était perdu sur le terrain.

Arthur Theate avait fait une erreur qui a conduit à un but. Contre le Liechtenstein, il jouait aux côtés de Brandon Mechele, mais c’est difficile de juger après une rencontre comme celle-là, car l’adversaire était beaucoup trop faible.

Mechele x Debast au Mondial ?

Il faut un duo fixe, c’est clair. Toby Alderweireld a sa préférence. "Alors je choisis Brandon Mechele avec Zeno Debast. C’est mon avis", a-t-il expliqué sur VTM.



"Mechele est vraiment très fort défensivement et Debast a une bonne technique tout en progressant en défense. Pour moi, c’est le duo idéal", ajoute l’ancien défenseur central.