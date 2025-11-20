Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges

Des actions à prévoir ? "Belgian Supporters" tire la sonnette d'alarme sur les parcages dans les stades belges
La Pro League et Agoria ont organisé cette semaine un Stadium Summit consacré à l'avenir des infrastructures footballistiques. Les organisations de supporters n'ont toutefois pas été invitées, au grand désarroi de Belgian Supporters, qui alerte sur des restrictions de plus en plus importantes.

La Pro League et Agoria, organisation patronale sectorielle belge spécialisée dans l'industrie technologique, ont organisé cette semaine un Stadium Summit. "Un moment de rencontre où le football professionnel belge, les décideurs politiques et l’industrie se réunissent pour discuter de l’avenir des infrastructures sportives", explique la Pro League.

Seul bémol : les supporters n’ont pas été associés à cette initiative, au grand désarroi de Belgian Supporters, l’association faîtière des fédérations de supporters des clubs belges. L’organisation tire la sonnette d’alarme face aux restrictions de plus en plus importantes imposées aux supporters visiteurs dans le football belge.

Dans des clubs comme OHL, Westerlo, Charleroi ou La Louvière, le nombre de places disponibles pour les supporters visiteurs est limité à 500, voire moins dans certains cas. Le nombre d’autocars autorisés et les possibilités de mobilité sont également fortement restreints, ce qui, selon Belgian Supporters, n’est pas seulement peu pratique, mais crée même une forme de discrimination pour les supporters qui souhaitent se déplacer de manière organisée et sécurisée.

Ces restrictions ont des conséquences évidentes : la frustration des fans ne cesse de croître. Plusieurs matches cette saison ont déjà été boycottés en signe de mécontentement. Des impacts financiers et sur l’ambiance sont également perceptibles. Pour remédier à la situation, Belgian Supporters propose une série de mesures.

Lire aussi… Réunion entre politiques et clubs belges pour de nouveaux stades : les ministres déconnectés de la réalité ?L’organisation plaide pour l’instauration d’un nombre minimum de 800 à 1.000 places pour les supporters visiteurs dans les stades. Les dérogations ne devraient être possibles qu’en cas de raisons de sécurité objectives et temporaires.

La mobilité autour des stades doit également être adaptée pour permettre un flux de supporters sûr et fluide. Belgian Supporters souhaite collaborer avec la Pro League et le ministère de l’Intérieur afin d’améliorer l’expérience des supporters.

Selon l’association, ces mesures bénéficieraient à toutes les parties : les fans disposeraient de plus de places et de meilleures conditions lors des déplacements, tandis que les clubs y gagneraient financièrement. Cela permettrait également de renforcer les relations entre tous les acteurs du football belge.

