Il n'y aura pas que du football à la Zebrarena : le plan de Mehdi Bayat, qui pense déjà à l'inauguration

Mehdi Bayat l'a clairement déclaré : la nouvelle Zebrarena accueillera d'autres événements que des matchs de football. Le stade pourra notamment recevoir 6.000 personnes supplémentaires pour l'organisation de concerts.

Mardi matin, une réunion s'est tenue à l'Easi Arena de La Louvière entre les représentants des clubs professionnels belges de football et certaines personnalités du monde politique.

L'objectif de cette rencontre était de discuter de la construction et de la rénovation des infrastructures et stades en Belgique. L'Easi Arena est en effet le premier stade neuf à sortir de terre dans le pays depuis celui de La Gantoise, en 2015.

Plusieurs clubs, comme le FC Bruges, le Cercle et l'Union, souhaitent construire un nouveau stade dans les meilleurs délais, mais se heurtent à des décisions politiques. Même constat à Westerlo et à Saint-Trond, où une tribune doit être rénovée dans chaque enceinte. Le projet le plus avancé reste actuellement celui du Sporting Charleroi.

Des concerts dans la Zebrarena de Charleroi

Présent à cette réunion, Mehdi Bayat s'est exprimé sur la construction de la nouvelle Zebrarena, dont l'inauguration est prévue pour le printemps 2028. Dotée d'un toit fixe transparent, elle comptera 20.000 places pour le football et pourra accueillir jusqu'à 26.000 spectateurs pour des concerts, l'objectif étant d'ouvrir la Zebrarena à d'autres événements.

"Ce stade peut répondre à une demande pour organiser des concerts dans le sud du pays, qui n'existe pas actuellement. Notre volonté sera d'ailleurs d'inaugurer cette enceinte avec autre chose que du football", a-t-il déclaré, selon les dires du groupe IPM. Le budget des travaux est estimé à 75 millions d'euros. Un léger retard a été pris pour le lancement du chantier, mais la construction de la Zebrarena va bientôt débuter.