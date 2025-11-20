Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

Incendié pour son forfait chez les Diables, Thibaut Courtois brise le silence : "Ces critiques m'ont surpris"

Blessé lors de la trêve internationale de novembre, qui a vu la Belgique se qualifier pour la Coupe du monde 2026, Thibaut Courtois défendra bien les cages du Real Madrid à Elche ce week-end. Le portier des Merengues et des Diables Rouges a brisé le silence sur sa blessure.

Thibaut Courtois est passé par Tubize, mais il ne s'y est pas arrêté bien longtemps. Blessé, le portier du Real Madrid n'a pas défendu les cages des Diables Rouges lors de la trêve internationale et est retourné en Espagne pour se faire soigner.

Victime d'une petite blessure devant l'écarter des terrains pendant "une dizaine de jours", Thibaut Courtois est de retour et sera bien entre les perches du Real Madrid ce week-end à Elche. De quoi alimenter les doutes quant à l'aspect diplomatique de sa blessure.

Pas question d'une blessure diplomatique pour Thibaut Courtois

Dans un entretien accordé à la Cadena Cope, lors duquel il est notamment revenu sur sa relation avec Kylian Mbappé et sur sa manière de ne jamais garder sa langue dans sa poche en interview, le gardien de 33 ans a donné quelques détails de sa blessure et s'est dit surpris des réactions qu'elle a causées.

"Je ne voulais pas souffrir d'une blessure prolongée. J'ai été surpris que mon forfait suscite autant de critiques en Belgique. S'il y avait eu des matchs de championnat avec le Real Madrid pendant cette période, je n'aurais pas joué non plus", a-t-il assuré.

Lire aussi… Tueur en interview ? Jamais sa langue en poche ? Thibaut Courtois se défend : "Des choses doivent être dites"

Pas question d'un "semblant" de blessure, donc, ni d'une nouvelle crise entre lui et l'équipe nationale. "J'aime jouer pour mon pays et je veux le faire le plus souvent possible", a martelé Thibaut Courtois. Pendant ce temps, Matz Sels et Senne Lammens ont pu profiter de son absence pour se mettre un petit peu sous la lumière des projecteurs, Sels n'ayant pas vraiment saisi cette opportunité en commettant une erreur de placement sur le but marqué par le Kazakhstan.

