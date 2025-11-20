Le Standard de Liège met en place une "action spéciale" en ce jour particulier

Ce jeudi 20 novembre marque la Journée internationale des droits de l'enfant. Pour l'occasion, le Standard de Liège lance une "action spéciale".

Dans le fanshop officiel du club liégeois il est possible d'acheter un jouet mini-bus aux couleurs du matricule 16. Le prix de celui-ci est fixé à 25 euros.

Mais en ce jour spécial de la Journée internationale des droits de l'enfant, le Standard annonce que pour chaque mini-bus acheté, il est possible d'ajouter cinq euros supplémentaires pour en offrir un à une ASBL.

L'ASBL "Assistance à l’Enfance"

Le nom de cette dernière est "Assistance à l’Enfance". Basée à Liège, elle a pour objectif d'aider les enfants et les familles en difficulté et de lutter contre la pauvreté ainsi que l'exclusion sociale.

"Ensemble, offrons un avenir aux enfants. Chaque don compte. Chaque don transforme une vie", tel est le slogan de l'ASBL fondée en 1984. Elle propose un soutien matériel (vêtements, jouets), social, parfois juridique, et mène des actions pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Des activités solidaires (comme la distribution de jouets à Saint-Nicolas) sont notamment également organisées.

"Un simple achat, un geste de solidarité," souligne le Standard de Liège qui s'engage pleinement dans cette lutte. Le mini-bus (25 euros) ainsi que les cinq euros supplémentaires afin de soutenir l'ASBL sont à acheter sur le site web du Standard de Liège.