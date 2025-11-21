"J'aimerais beaucoup revivre cela" : Matisse Samoise ambitieux avec La Gantoise

"J'aimerais beaucoup revivre cela" : Matisse Samoise ambitieux avec La Gantoise
Photo: © photonews
La Gantoise est actuellement cinquième en Jupiler Pro League. Atteindre les Champions' Play-offs est donc déjà le premier objectif. Mais la Coupe de Belgique est également dans un coin de la tête de Matisse Samoise.

La Gantoise occupe actuellement la cinquième place en Jupiler Pro League. Atteindre le top 6 est très important pour le club, également en vue d’une qualification européenne la saison prochaine.

La Gantoise a un objectif clair : la Coupe de Belgique

Il existe toutefois une voie plus courte vers l’Europe : la Coupe de Belgique. Matisse Samoise vise clairement un nouveau trophée avec les Buffalos et veut tout miser sur cette compétition.

La Gantoise est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, où elle devra se déplacer au Cercle de Bruges. Reste à savoir quel sera leur parcours éventuel vers la finale. "Il y a quelques années, j’ai déjà remporté la coupe avec Gand, c’était un véritable moment fort pour moi et j’aimerais beaucoup revivre cela."

"Le tirage joue certainement un rôle, mais à l’époque, nous avions dû affronter le Standard, le Club de Bruges et Anderlecht, donc nous n’avions pas été gâtés non plus", explique Matisse Samoise dans le Nieuwsblad.

Selon lui, en l’absence de coupe d’Europe cette saison, il est temps de tout miser sur la Coupe de Belgique. Ne pas avoir de matchs en semaine est une perte, mais cela permet aussi à l’équipe d’apprendre à mieux se connaître à l’entraînement.

