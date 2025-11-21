Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

Le Club de Bruges occupe actuellement la deuxième place en Jupiler Pro League. Dans les prochaines semaines, le club voudra combler l'écart avec l'Union SG et continuer à performer en Ligue des champions. Cependant, il existe une position sur le terrain où un nouveau joueur serait le bienvenu.

Christos Tzolis restera très probablement à Bruges cet hiver, mais l’été prochain, on peut s’attendre à un top transfert pour l’ailier grec. Et ses "successeurs" ne font jusqu’ici pas grande impression.

Pourquoi le Club de Bruges cherche-t-il un nouvel ailier ?

Shandre Campbell doit pour l’instant se contenter de quelques montées au jeu, et la recrue estivale Mamadou Diakhon n’a pas encore réellement réussi à s’imposer au Club de Bruges.

Cela pousserait le club à agir, rapporte Het Laatste Nieuws. Le Club de Bruges a payé neuf millions d’euros pour Mamadou Diakhon, mais il n’a pas encore convaincu.

Samba Diawara croit encore en Diakhon au Club de Bruges

Le Club souhaite donc un ailier capable d’avoir un impact immédiat. Toutefois, les Brugeois ne veulent pas écarter Diakhon trop vite. L’ancien coach Samba Diawara y croit encore : "Le Club ne va pas payer neuf millions d’euros pour rien."

"Nicky Hayen accorde beaucoup d'attention aux jeunes talents. Diakhon est jeune et a une marge de progression. Ce n'est pas comme s'il devait corriger énormément de choses. S'il ajuste les petits détails, il peut exploser rapidement", promet Diawara. "Il est en phase de découverte maintenant, mais après le Nouvel An, il se montrera sans aucun doute."