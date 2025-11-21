Le Club de Bruges ne veut pas laisser partir ce cadre cet hiver

Le Club de Bruges ne veut pas laisser partir ce cadre cet hiver
Christos Tzolis continue d'attirer les regards au Club de Bruges. Cette semaine, on a également appris que l'Atlético Madrid souhaiterait le recruter. Mais le club est catégorique : cet hiver, il ne quittera pas le Jan Breydel.

Ce jeudi, nous l’avons encore souligné : la situation autour de Christos Tzolis va encore s’intensifier. Un joueur qui brille en Jupiler Pro League et surtout en Ligue des Champions attire forcément l’intérêt.

Quelle est la position du Club de Bruges dans le dossier Christos Tzolis ?

Après Tottenham, Aston Villa, West Ham, Crystal Palace et le Borussia Dortmund, l’Atlético Madrid est lui aussi devenu très concret cette semaine pour l’ailier du Club de Bruges. L’entourage du Grec est déjà au courant.

L’été dernier, un transfert vers la Premier League avait déjà failli se concrétiser, mais le Club de Bruges souhaitait encore le conserver. Et cet hiver aussi, un départ vers l’Espagne ne semble pas envisageable, même si de grosses sommes venaient à être proposées.

Pas de transfert hivernal de Christos Tzolis du Club de Bruges vers l’Atlético Madrid

Le Club de Bruges n’est pas un grand adepte des transferts sortants en hiver et n’a pas l’intention de changer sa politique cette année. Le fait qu’il reste encore des matches de Ligue des Champions à jouer après le Nouvel An, contre Almaty et Marseille, joue sans doute aussi un rôle.

Un départ en janvier n'est donc pas d'actualité, selon Het Laatste Nieuws. Tzolis est sous contrat à Bruges jusqu'en 2029 et devrait très probablement obtenir son grand transfert l'été prochain.

📷 Christos Tzolis en mode Diable Rouge ? Quand l'ailier du Club de Bruges porte le maillot de la Belgique

11:00
18:20
17:55
1
17:00
12:20
1
17:30
16:30
15:30
14:40
15:00
14:00
14:20
13:30
19:00
12:40
13:00
11:40
12:00
10:45
11:20
10:30
10:00
09:30
09:00
07:00
08:30
07:40
08:00
21:20
07:20
06:30
06:00
23:00
22:30
22:00
21:00

