Combien le Club de Bruges va-t-il demander, cette fois ? Probablement plus de... 40 millions d'euros !

Le Club de Bruges va de nouveau négocier avec les grands championnats dans les mois à venir. Joël Ordonez et Raphael Onyedika quitteront le Jan Breydel pour plusieurs millions, mais la véritable pépite reste Christos Tzolis, au vu de l'intérêt qu'il suscite.

Le nombre de rumeurs venant de l’étranger concernant de l’intérêt pour Christos Tzolis est impossible à suivre. Toute la Premier League le suit de près, tout comme les grands clubs italiens, portugais et espagnols. L’été dernier, Crystal Palace avait déjà voulu mettre 32,5 millions d’euros sur la table pour lui, mais le Club de Bruges avait refusé.

Si Anderlecht reçoit 25 millions pour Nathan De Cat...

Une position de luxe, car aucun club belge n’a jamais pu refuser une telle offre. Mais à Bruges, les affaires se traitent désormais à un niveau supérieur à celui du reste de la compétition. Par exemple, si quelqu’un proposait 25 millions pour Nathan De Cat, Anderlecht ne pourrait jamais refuser.

À Westkapelle, on n’a toutefois pas l’intention de laisser partir Tzolis pour une telle somme. Rappelons l’affaire Ardon Jashari, parti finalement pour 36 millions, ou celle de Charles De Ketelaere, toujours record de transfert avec 37,5 millions. Pour Tzolis, le Club de Bruges visera sans doute à franchir le cap symbolique des 40 millions.

Un monstre sur le plan statistique

Et c’est réaliste dans son cas. De Ketelaere était plus jeune, mais à 23 ans, Tzolis est déjà proche de son meilleur niveau. De plus, il s’est déjà imposé au niveau international avec neuf buts pour la Grèce, des buts et des passes décisives en Ligue des Champions, et la saison dernière, pas moins de huit buts et cinq passes décisives en seulement 10 matchs de Champions Play-Offs.

Il est une véritable garantie de statistiques, et sa valeur sur Transfermarkt était estimée à 30 millions d’euros en juin. Elle devrait encore augmenter au vu de ses performances cette saison : huit buts et neuf passes décisives en 23 matchs. Il est presque impossible pour un grand club étranger de passer à côté d’un joueur capable d’apporter une vraie plus-value.

Le Club cédera-t-il cet hiver ? Probablement pas, surtout si l’équipe brugeoise a de grandes chances de se qualifier pour la phase de ligue de la Ligue des Champions. Le FCB préfère ne pas laisser partir ses meilleurs éléments pendant le mercato hivernal. Bien sûr, rien n’est jamais garanti si une guerre d’enchères venait à se déclarer, mais celle-ci aura probablement lieu l’été prochain.

