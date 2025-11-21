Le KRC Genk prêt à frapper un grand coup avec l'un de ses cadres

Le KRC Genk a l'intention de prolonger le contrat de Konstantinos Karetsas. Le club souhaiterait le lier jusqu'en juin 2029. De cette manière, les Limbourgeois pourraient le vendre pour un montant très élevé si cela devait s'avérer nécessaire l'été prochain. Une belle opération de la part du club.

Kos Karetsas a fêté son anniversaire le 19 novembre et est désormais officiellement majeur. Le jeune Grec peut donc signer des contrats de n’importe quelle durée, contrairement aux mineurs qui ne peuvent être liés pour plus de trois ans.

Genk revoit le contrat de Karetsas à la hausse jusqu’en juin 2029

L’an dernier, Genk et Karetsas avaient déjà conclu un accord, mais ce contrat est à nouveau renégocié. Selon Het Laatste Nieuws, il devrait signer dans les prochains jours une prolongation qui le liera au club jusqu’en juin 2029.

Si de nombreux clubs venaient frapper à la porte l’été prochain pour s’attacher les services du jeune Grec, ils devront donc sortir le portefeuille. Les chances pour Genk de toucher le jackpot augmentent encore. Et l’intérêt ne manque pas.

Le KRC Genk espère toucher le jackpot pour le jeune Grec

D’après le journal, Arsenal, le Real Madrid et le Bayern Munich ont déjà montré un intérêt concret. Il est donc réaliste de penser que l’un d’eux pourrait venir avec un montant très important.

Selon Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 23 millions d’euros, mais Genk vise plus haut. Il a déjà disputé 62 matchs pour le club limbourgeois, pour un total de 3 buts et 12 assists. Cette saison, il n’a pas encore trouvé le chemin des filets.