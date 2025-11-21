Les supporters d'Anderlecht prennent une grande décision pour le déplacement à La Louvière

Une jolie rencontre est au programme ce week-end en Pro League. La Louvière reçoit le Sporting d'Anderlecht... mais cela se fera sans supporters bruxellois.

Environ 400 tickets ont été mis à disposition du club bruxellois. Rien de nouveau, cela est le cas depuis le début de saison. Les supporters du Standard avaient également boycotté ce déplacement.

Les supporters bruxellois jugent eux aussi le quota de supporters visiteurs trop faible. Ils estiment que les fans ne peuvent pas venir supporter dans de telles conditions.

C'est la deuxième fois de la saison que les fans d'Anderlecht refusent de se déplacer. Plus tôt dans la saison, ils ne s’étaient pas rendus à Louvain. Et cela pourrait encore suivre pour le déplacement, le 6 décembre à Westerlo, si le quota de supporters visiteurs n’augmente pas du côté du club campinois.

Anderlecht prêt à passer à l'action ?

Het Laatste Nieuws révèle qu’Anderlecht veut discuter de ce sujet avec la Pro League. Le club pense qu’il faudrait revoir les règles en ce qui concerne les capacités minimales de supporters adverses.

Le coup d’envoi de cette rencontre sera donné ce dimanche à 18h30. C’est un match qui aura lieu dans le cadre de la quinzième journée de Pro League.