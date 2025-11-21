Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht
Photo: © photonews
Besnik Hasi et Vincent Kompany s'entendent bien. Les deux hommes ont encore pu échanger durant la trêve hivernale.

Vincent Kompany avait prévu d'assister au topper entre Anderlecht et le Club de Bruges, il n'a finalement pas su rentrer à temps de Munich. Il a donc profité de la trêve pour passer dire bonjour à tout le monde du côté de Neerpede, et en priorité à Michael Verschueren et Kenneth Bornauw pour leur souhaiter bonne chance dans leur retour.

Mais il n'a pas non plus manqué de parler avec Besnik Hasi et ses joueurs. Ce n'est un secret pour personne : Hasi et Kompany s'entendent bien. Cela date de l'époque où ils étaient coéquipiers au Sporting. Le respect mutuel s'est poursuivi dans le coaching, Vince the Prince a d'ailleurs déjà proposé à son compère de travailler à Manchester City.

Désormais actif au Bayern, il reste une source d'inspiration pour Hasi. Pourtant, ce dernier a été assez surpris de sa visite. "On m'a juste dit que j'allais pouvoir parler avec Vincent. C'est le prénom de notre responsable des terrains d'entraînement avec qui je suis en contact. Notre team manager m'a ensuite dit que c'était Vincent Kompany. D'habitude, il appelle avant de passer", rigole-t-il en conférence de presse.

Le système d'amendes revu en cas de retard ?

"J'apprends beaucoup de Vincent. De mes joueurs aussi. Peu importe l'expérience, on peut toujours grandir, découvrir de nouvelles méthodes. On a, par exemple, parlé des amendes. Vincent m'a donné de bonnes idées. Je ne les ai pas encore mises en place mais pourquoi pas", poursuit-il.

Les Anderlechtois ne doivent pas s'attendre à payer plus. Au Bayern, les joueurs ne doivent pas mettre la main au portefeuille en cas de retard. Mais le retardataire ne peut pas rentrer chez lui tant que Vincent Kompany n'a pas quitté le club, de quoi lui apprendre la discipline et le conscientiser sur tout le boulot du staff pour mettre les joueurs dans de bonnes conditions. Verra-t-on bientôt certains faire des heures supplémentaires à Neerpede ?

