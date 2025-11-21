OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp est sur la touche pour plusieurs semaines

OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp est sur la touche pour plusieurs semaines
Photo: © photonews
Gros coup dur pour le Great Old : l'Antwerp a officialisé l'absence de Vincent Janssen pour les prochains matchs à venir.

Le club précise qu'il a subi une opération du genou gauche. Il va manquer "plusieurs semaines de compétition", écrit le Great Old.

"Bon courage pour ta rééducation, capitaine !", conclut le club en souhaitant à son joueur de se rétablir du mieux que possible.

Cette blessure est inévitablement une mauvaise nouvelle pour les Anversois. Depuis le début de saison, Vincent Janssen a été titulaire lors de chaque rencontre de championnat et a la confiance de son coach Stef Wils.

Lors de sa dernière apparition, le 8 novembre, il s'était montré décisif. Son équipe s'était imposée sur le score de 3-1 contre la RAAL et le buteur anversois avait planté un but et délivré une passe décisive.

Prochain défi : la lanterne rouge

Ce dimanche, l'Antwerp se déplacera à Dender pour le compte de la 15e journée de Pro League. C'est un match où les Anversois devront absolument prendre des points face au dernier du championnat. Pour rappel, le Great Old est actuellement dans une mauvaise situation. Le club est 14e sur 16 au classement avec 14 unités. Même si, finalement, seulement sept unités éloignent les Anversois du top 6.

Antwerp
Vincent Janssen

