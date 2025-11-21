Voici ce que devient Moussa Djenepo, sans avenir au Standard l'été dernier

Sans avenir au Standard de Liège, Moussa Djenepo a officiellement quitté le club liégeois pour rejoindre l'Esteghlal FC l'été dernier. Faisons le point sur son début de saison.

Moussa Djenepo a rejoint son ancien entraîneur au Standard, Ricardo Sá Pinto, en Iran lors du dernier mercato. Là-bas, il a paraphé un contrat de deux saisons avec le club entraîné par celui qui l’avait lancé à Sclessin.

Mais malheureusement pour lui, le début de saison ne se passe pas comme prévu sur le plan personnel. Souvent sur le banc en ce début de saison, il n’a pour le moment été titulaire qu’à une seule reprise.

Pour ne rien arranger, il a connu une blessure récemment. Le 26 octobre et le 31 octobre, il a renoncé à deux matchs de championnat. Lui qui espérait relancer sa carrière avec son ancien entraîneur est pour le moment très mal parti.

Pas encore décisif

En huit apparitions, l’ailier n’a encore été décisif à aucune reprise, ce qui ne motive guère Ricardo Sá Pinto à le titulariser. D’autant plus que l’Esteghlal FC réalise un très bon début de saison.

La formation est actuellement deuxième du championnat iranien, avec un match de moins et une unité de retard sur l'équipe en tête, le Chadormalou. Le travail de Ricardo Sá Pinto semble donc être apprécié, mais pour Moussa Djenepo, c'est bien plus compliqué. De son côté, le Malien espère évidemment montrer ce dont il est capable.