Cette fois, il n'y est a priori pour rien : Didier Lamkel Zé claque encore la porte

Didier Lamkel Zé quitte déjà le QD Hainiu. Après seulement cinq mois en Chine, il résilie son contrat en raison de salaires impayés et de promesses non tenues, affirme l'attaquant camerounais via ses réseaux sociaux.

L'épopée de Didier Lamkel Zé continue. Après des passages souvent réussis sur le plan sportif, mais compliqués par des déboires hors des terrains à l'Antwerp, Courtrai et Saint-Trond mais aussi dans divers clubs à l'étranger, le Camerounais avait signé en juin dernier en Chine.

Et si là ausi, Lamkel Zé a convaincu sur le terrain avec 8 buts en 13 matchs, il a d'ores et déjà annoncé son départ après cinq mois seulement au QD Hainiu. "Je tiens à remercier tous les supporters et mes coéquipiers pour leur soutien durant mes cinq mois à Qingdao. Ainsi que mon entraîneur, qui m'a compris", écrit le Camerounais de 29 ans sur son Instagram.

Didier Lamkel Zé dénonce des salaires impayés

Et si sa responsabilité était souvent engagée par le passé, il semble que cette fois, Lamkel Zé n'a rien à se reprocher. En effet, l'ancien de l'Antwerp mentionne des retards de paiement devenus ingérables de la part du QD Hainiu.

"J'ai reçu une offre de contrat de la part du directeur sportif pour la saison prochaine (nda : la saison chinoise vient de se terminer), mais malheureusement, j'ai dû refuser car tant de promesses ont été rompues", explique-t-il. "Je ne veux pas continuer dans un club avec de tels retards de salaires. Je vous souhaite le meilleur pour l'avenir".

Lamkel Zé précise que même son... traducteur n'aurait pas été payé récemment. "Je ne peux pas prolonger avec un club qui ne respecte pas ses joueurs. Que des promesses en l'air ici. Nous règlerons ça devant la FIFA", conclut le Camerounais. Reste à voir où il rebondira une nouvelle fois...