Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

La Gantoise semble progressivement prête pour le reste de la saison. Une rencontre importante attend les Buffalos en déplacement à Westerlo. L'entraîneur Ivan Leko paraît en tout cas plus que prêt pour les prochaines semaines.

Ces deux semaines de trêve internationale ont été longues. Ivan Leko a dû se passer de plusieurs joueurs en raison de leurs obligations internationales, tandis que d’autres ont suivi un programme individuel.

Ivan Leko constate une amélioration à La Gantoise

Pourtant, le T1 des Buffaloes semble combatif. "Ces derniers jours, cela allait un peu mieux. Certains garçons ont pu commencer à s’entraîner. Ce n’est pas encore optimal, mais c’est mieux que la semaine dernière ou il y a deux semaines."

"Les derniers entraînements étaient du niveau d’il y a cinq ou six semaines, lorsque nous jouions notre meilleur football. Si nous avons un peu de chance dans les prochaines semaines, nous pourrons atteindre et maintenir le niveau que nous avions en septembre", a expliqué Ivan Leko.

Montrer plus de stabilité

L’entraîneur reconnaît que, surtout à l’extérieur, l’équipe manquait de stabilité et veut que cela change contre Westerlo. "Il y a à nouveau plus de joueurs présents à l’entraînement, et cela améliore la qualité."

La probabilité de voir Maksim Paskotsi et Siebe Van der Heyden jouer dans l’axe de la défense reste faible. Cela pourrait donc offrir une nouvelle chance aux jeunes.