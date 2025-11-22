Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

Le Club de Bruges joue ce samedi soir contre le Sporting Charleroi. Avant cette rencontre, Nicky Hayen a fait le point sur l'infirmerie.

"Qu’avons-nous fait pendant la trêve internationale ? Nous avons réalisé une analyse plus large des dernières semaines et des derniers mois. Parce que cette défaite contre les Mauves avait fait mal", a déclaré Nicky Hayen en conférence de presse selon le Nieuwsblad.

Encore beaucoup de travail pour le Club de Bruges

Les joueurs savent donc à nouveau ce que l’on attend d’eux au Club de Bruges. C’est ce qu’a indiqué Nicky Hayen lors de sa conférence de presse. Il a également donné une mise à jour de l’infirmerie : Mignolet, Reis, Sabbe, Meijer et Audoor restent indisponibles.

Concernant le premier nommé, il y avait eu de bonnes nouvelles plus tôt dans la semaine : le gardien était de retour sur le terrain d’entraînement. Le Blauw en Zwart l’avait annoncé dans une vidéo très dynamique publiée sur les réseaux sociaux du Club de Bruges.

"Simon s’est entraîné légèrement, et c’est évidemment une bonne nouvelle", a déclaré Nicky Hayen en conférence de presse selon Het Laatste Nieuws.

"Mais il est encore trop tôt pour fixer une date pour son retour." Son comeback n'est donc pas prévu immédiatement. On avait initialement évoqué environ douze semaines d'indisponibilité, et on en est encore loin.