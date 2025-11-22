Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

Déplacement difficile pour le Sporting Charleroi ce samedi au Club de Bruges. Les Zèbres devront reproduire la performance réalisée à Genk, où ils s'étaient imposés 0-1.

Neuvième du classement à l’aube de cette 15e journée de Pro League, le Sporting Charleroi pourrait réaliser une très belle opération en cas de victoire, mais n’aura pas la tâche facile sur la pelouse du Club de Bruges. Une rencontre préfacée par Rik de Mil, ce vendredi en conférence de presse, cité par nos confrères du groupe IPM.

"Pour battre les clubs du top, tout doit être au point. Cela ne suffit pas de bien jouer pendant 30 minutes ou de bien défendre pendant 80 minutes. Ce ne sera pas assez", a d'abord lancé le T1 des Carolos.

Charleroi doit s'inspirer de sa victoire à Genk

En début de saison, les Zèbres s’étaient imposés 0-1 à Genk, saisissant leurs temps forts et profitant du but d’Aurélien Scheidler tombé dès le quart d’heure. Un schéma qu’ils devront reproduire ce samedi soir.

"On devra jouer notre jeu avec le ballon. Dans le cas contraire, il sera impossible de prendre des points à Bruges. Il faut s’inspirer du match que l’on a fait contre Genk, où l’on avait bien défendu tout en proposant un contenu intéressant."

Battu au Standard puis vainqueur contre Westerlo avant la trêve internationale, le Sporting Charleroi a eu deux bonnes semaines pour préparer cette rencontre. "On a eu quelques joueurs qui sont partis en sélection nationale, mais pour le reste, on a pu travailler dans le calme et on s'est amusés. Il y a eu une très bonne ambiance dans le groupe pendant ces deux semaines et on se sent prêts pour la suite", a conclu Rik de Mil.