Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"

Rik de Mil a son idée pour permettre à Charleroi de surprendre Bruges : "Tout doit être au point"
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Déplacement difficile pour le Sporting Charleroi ce samedi au Club de Bruges. Les Zèbres devront reproduire la performance réalisée à Genk, où ils s'étaient imposés 0-1.

Neuvième du classement à l’aube de cette 15e journée de Pro League, le Sporting Charleroi pourrait réaliser une très belle opération en cas de victoire, mais n’aura pas la tâche facile sur la pelouse du Club de Bruges. Une rencontre préfacée par Rik de Mil, ce vendredi en conférence de presse, cité par nos confrères du groupe IPM.

"Pour battre les clubs du top, tout doit être au point. Cela ne suffit pas de bien jouer pendant 30 minutes ou de bien défendre pendant 80 minutes. Ce ne sera pas assez", a d'abord lancé le T1 des Carolos.

Charleroi doit s'inspirer de sa victoire à Genk

En début de saison, les Zèbres s’étaient imposés 0-1 à Genk, saisissant leurs temps forts et profitant du but d’Aurélien Scheidler tombé dès le quart d’heure. Un schéma qu’ils devront reproduire ce samedi soir.

"On devra jouer notre jeu avec le ballon. Dans le cas contraire, il sera impossible de prendre des points à Bruges. Il faut s’inspirer du match que l’on a fait contre Genk, où l’on avait bien défendu tout en proposant un contenu intéressant."

Lire aussi… Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon MignoletBattu au Standard puis vainqueur contre Westerlo avant la trêve internationale, le Sporting Charleroi a eu deux bonnes semaines pour préparer cette rencontre. "On a eu quelques joueurs qui sont partis en sélection nationale, mais pour le reste, on a pu travailler dans le calme et on s’est amusés. Il y a eu une très bonne ambiance dans le groupe pendant ces deux semaines et on se sent prêts pour la suite", a conclu Rik de Mil.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis FC Bruges - Charleroi en live sur Walfoot.be à partir de 20:45.

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Charleroi
FC Bruges
Rik De Mil

Plus de news

Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

Nicky Hayen donne des nouvelles de Simon Mignolet

12:20
Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver" Interview

Une nouvelle blessure au Standard, où Vincent Euvrard réprimande un joueur : "Ça ne peut pas arriver"

16:00
🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

🎥 Un sacré discours ! Philippe Clement s'impose d'emblée dans le vestiaire de Norwich City

12:40
Déjà un blessé côté Unioniste - Direct Commenté Live

Déjà un blessé côté Unioniste - Direct Commenté

15:35
Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach" Interview

Désormais titulaire en D1A, Benoît Nyssen n'a pas oublié le RFC Liège : "Je suis encore très proche du coach"

15:30
Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

Encore deux boycotts ce week-end : les supporters des grands clubs réclament une intervention politique

14:00
Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match" Interview

Vincent Euvrard et le Standard étaient proches de la catastrophe : "La carte rouge n'a pas facilité le match"

14:40
1
Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

Il n'avait manqué que 15 minutes en 15 matchs : coup dur et longue absence pour Malines

15:00
"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin Interview

"On était proches du hold-up" : à dix après 22 minutes, Zulte a failli faire tomber le Standard à Sclessin

13:20
Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

Olivier Renard s'active : après Stroeykens et Angulo, Anderlecht veut prolonger deux autres cadres

13:40
Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

Nicky Hayen revoit ses plans avant Charleroi : "La défaite à Anderlecht a laissé des traces"

07:20
Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

13:00
Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

Un titulaire suspendu, des attaquants revenus tard : la composition probable de l'Union Saint-Gilloise

11:40
Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

Ivan Leko retrouve le sourire : "On se rapproche enfin de notre meilleur niveau"

12:00
"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

"C'est le départ rêvé" : l'histoire d'Yves Vanderhaeghe aux Francs Borains commence parfaitement

11:20
Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

Bonne nouvelle pour Vincent Kompany avant le prochain match du Bayern !

11:00
"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

"Il n'a pas besoin de moi" : Besnik Hasi a rencontré Vincent Kompany et évoque le cas de Nathan De Cat

10:30
"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

"Propre techniquement" : les médias français optimistes après le match d'Arthur Vermeeren face à Nice

10:00
"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

"On n'est pas meilleurs amis" : Olivier Renard met les choses au clair sur sa relation avec Besnik Hasi

09:00
1
"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

"C'est ça qui m'a plu" : Sébastien Pocognoli revient sur son départ de l'Union Saint-Gilloise

09:30
"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

"Cela m'a fait un peu sourire" : Olivier Renard sort du silence et réagit aux critiques

08:00
Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

Et si c'était la solution ? Julien Duranville vers un départ de Dortmund en prêt cet hiver ?

08:30
Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

Quelles retrouvailles entre Anthony Vanden Borre et Besnik Hasi ? "Si je le croise dimanche,..."

07:00
Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

Plus de tricherie possible : la Premier League suit l'UEFA avec un nouveau règlement financier

07:40
Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

06:30
1
Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem Analyse

Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

23:00
5
À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

22:41
La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

20:00
Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

23:15
Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

22:20
Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

21:40
Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

21:00
Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

21/11
1
Après les supporters d'Anderlecht, les fans d'une autre équipe de Pro League prennent une grande décision

Après les supporters d'Anderlecht, les fans d'une autre équipe de Pro League prennent une grande décision

17:00
Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

21:20
1
"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

20:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved