Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

Les supporters de Saint-Trond se préparent au déplacement du weekend à Louvain. Mais tous ne viendront pas du Limbourg. Le club de supporters 'De Vaartrakkers' organise en effet un bus... depuis Louvain même. Un trajet de seulement 4,3 kilomètres.

L'idée est née la saison dernière, lorsque Mattias Kempeneers, supporter du STVV vivant à Malines, a été soudainement obligé, en raison du système de combi-car obligatoire, de se rendre d'abord à Saint-Trond pour prendre le bus vers Malines. " C'était absurde", rigole-t-il dans Het Belang van Limburg. " Et je n'étais pas le seul supporter du STVV en dehors du Limbourg à avoir des problèmes à cause de cela".

C'est pourquoi le groupe a demandé s'ils pouvaient organiser eux-mêmes un bus plus proche de chez eux. Cela a été autorisé, et le bus "malinois" vers le stade AFAS a immédiatement rencontré un grand succès. Le concept s'est avéré si pratique qu'il est de nouveau appliqué cette saison, notamment pour le déplacement vers OHL.

Les courts voyages en bus rencontrent un franc succès

De ce succès est même née une nouvelle association de supporters : *De Vaartrakkers*. " Nous n'avons jamais prévu de devenir un club officiel, mais la demande était si forte que cela s'est fait naturellement", raconte Kempeneers. "Dimanche, notre bus part de Louvain. Initialement 58 places étaient prévues, mais c'était complet si rapidement que nous sommes passés à 82. De nouveau, elles ont été toutes vendues".

L'approche est également utilisée pour d'autres matchs. Pour le match de Coupe à l'Antwerp, un bus partira de Zandhoven, et contre Anderlecht, un nouveau point de départ alternatif sera proposé. Tout cela dans le respect de la règle de combi-car: identification complète, point de rendez-vous et accompagnement policier.

Et malgré les courts trajets, une tradition reste tenace chez les Vaartrakkers : "On boit toujours une bière", rit Kempeneers. " Que l'on gagne ou que l'on perde, et que l'on ait à parcourir 4 kilomètres ou 40".