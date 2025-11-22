Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement

Un combi-car de 4 kilomètres : la parade à la belge d'un groupe de supporters face au règlement
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Les supporters de Saint-Trond se préparent au déplacement du weekend à Louvain. Mais tous ne viendront pas du Limbourg. Le club de supporters 'De Vaartrakkers' organise en effet un bus... depuis Louvain même. Un trajet de seulement 4,3 kilomètres.

L'idée est née la saison dernière, lorsque Mattias Kempeneers, supporter du STVV vivant à Malines, a été soudainement obligé, en raison du système de combi-car obligatoire, de se rendre d'abord à Saint-Trond pour prendre le bus vers Malines. " C'était absurde", rigole-t-il dans Het Belang van Limburg. " Et je n'étais pas le seul supporter du STVV en dehors du Limbourg à avoir des problèmes à cause de cela".

C'est pourquoi le groupe a demandé s'ils pouvaient organiser eux-mêmes un bus plus proche de chez eux. Cela a été autorisé, et le bus "malinois" vers le stade AFAS a immédiatement rencontré un grand succès. Le concept s'est avéré si pratique qu'il est de nouveau appliqué cette saison, notamment pour le déplacement vers OHL.

Les courts voyages en bus rencontrent un franc succès

De ce succès est même née une nouvelle association de supporters : *De Vaartrakkers*. " Nous n'avons jamais prévu de devenir un club officiel, mais la demande était si forte que cela s'est fait naturellement", raconte Kempeneers. "Dimanche, notre bus part de Louvain. Initialement 58 places étaient prévues, mais c'était complet si rapidement que nous sommes passés à 82. De nouveau, elles ont été toutes vendues".

L'approche est également utilisée pour d'autres matchs. Pour le match de Coupe à l'Antwerp, un bus partira de Zandhoven, et contre Anderlecht, un nouveau point de départ alternatif sera proposé. Tout cela dans le respect de la règle de combi-car: identification complète, point de rendez-vous et accompagnement policier.

Et malgré les courts trajets, une tradition reste tenace chez les Vaartrakkers : "On boit toujours une bière", rit Kempeneers. " Que l'on gagne ou que l'on perde, et que l'on ait à parcourir 4 kilomètres ou 40".

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis OH Louvain - STVV en live sur Walfoot.be à partir de 19:15 (23/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
OH Louvain

Plus de news

Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem Analyse

Henry et Mehssatou insuffisants, El Hankouri a essayé : les notes du Standard contre Zulte Waregem

23:00
3
À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

À 11 contre 10 pendant 70 minutes, le Standard reste muet contre Zulte et perd deux nouveaux points

22:41
Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

Yves Vanderhaeghe en force ! Les Francs Borains revivent, le RFC Liège fait grise mine

23:15
Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

Eupen tient jusqu'au bout chez le leader ! Les Pandas reprennent avec l'une des suprises du weekend

22:20
Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

Le premier transfert estival d'Anderlecht enfin sur le terrain : "Ma blessure a été un énorme coup dur"

21:40
Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

Merci Kompany...ou pas ? La règle particulière que Besnik Hasi pourrait mettre en place à Anderlecht

21:00
Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

Le transfert le plus cher de l'histoire du Racing ? Genk frappe un grand coup pour Konstantinos Karetsas

21:20
1
La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

La relève belge déjà prête ? Le CIES présente un nouveau top 10

20:00
"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

"C'était vraiment mon sentiment" : Sébastien Pocognoli explique la raison de son départ de l'Union

20:30
1
Un Anderlechtois va se faire opérer : "Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même"

Un Anderlechtois va se faire opérer : "Il avait voulu reprendre avec le groupe mais il n'était plus le même"

19:00
🎥 Daan Dierckx ne se cache pas après la nouvelle déception du Standard : "Je dois quand même dire la vérité" Interview

🎥 Daan Dierckx ne se cache pas après la nouvelle déception du Standard : "Je dois quand même dire la vérité"

00:20
Le Standard privé de sa victoire ? L'Antwerp revient à la charge...avec une solution créative

Le Standard privé de sa victoire ? L'Antwerp revient à la charge...avec une solution créative

18:40
Jordy Soladio se relance aux Francs Borains : "L'objectif est de regarder vers le haut" Interview

Jordy Soladio se relance aux Francs Borains : "L'objectif est de regarder vers le haut"

19:30
La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé

La blessure de trop : Zinho Vanheusden et le football professionnel, c'est terminé

17:55
4
"Ce n'est pas une saison parfaite" : Vincent Kompany veut encore rendre le Bayern plus fort

"Ce n'est pas une saison parfaite" : Vincent Kompany veut encore rendre le Bayern plus fort

18:20
Anderlecht entre en concurrence avec la Juventus dans sa recherche d'un attaquant

Anderlecht entre en concurrence avec la Juventus dans sa recherche d'un attaquant

17:30
Après les supporters d'Anderlecht, les fans d'une autre équipe de Pro League prennent une grande décision

Après les supporters d'Anderlecht, les fans d'une autre équipe de Pro League prennent une grande décision

17:00
"J'aimerais beaucoup revivre cela" : Matisse Samoise ambitieux avec La Gantoise

"J'aimerais beaucoup revivre cela" : Matisse Samoise ambitieux avec La Gantoise

16:30
Le Club de Bruges ne veut pas laisser partir ce cadre cet hiver

Le Club de Bruges ne veut pas laisser partir ce cadre cet hiver

16:00
Voici ce que devient Moussa Djenepo, sans avenir au Standard l'été dernier

Voici ce que devient Moussa Djenepo, sans avenir au Standard l'été dernier

15:30
OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp est sur la touche pour plusieurs semaines

OFFICIEL : un cadre de l'Antwerp est sur la touche pour plusieurs semaines

14:40
"Parfois, c'est bien d'être au milieu des joueurs" : Kompany s'exprime sur sa participation aux entraînements

"Parfois, c'est bien d'être au milieu des joueurs" : Kompany s'exprime sur sa participation aux entraînements

15:00
Ricardo Sá Pinto explique le défi un peu fou qu'il relève loin du Standard

Ricardo Sá Pinto explique le défi un peu fou qu'il relève loin du Standard

14:00
1
Le Bayern de Vincent Kompany va passer la cinquième pour prolonger l'un de ses cadres

Le Bayern de Vincent Kompany va passer la cinquième pour prolonger l'un de ses cadres

14:20
Le joueur du mois est connu en Pro League, et il évolue dans un club wallon !

Le joueur du mois est connu en Pro League, et il évolue dans un club wallon !

13:30
Voici pourquoi ce weekend sera particulier en Pro League

Voici pourquoi ce weekend sera particulier en Pro League

12:40
Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

Le Club de Bruges en a vu assez et part à la recherche d'un joueur capable d'avoir un impact immédiat

12:20
1
Cole Palmer se blesse... tout en restant chez lui : coup dur pour Chelsea

Cole Palmer se blesse... tout en restant chez lui : coup dur pour Chelsea

13:00
Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement Analyse

Le choix crucial de Vincent Euvrard : la victoire du Standard contre Zulte en dépendra clairement

11:40
"Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le Standard

"Il y a eu un petit problème" : Zulte Waregem perturbé dans sa préparation pour le match contre le Standard

12:00
Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

Le Standard pourra-t-il éviter le piège de Zulte Waregem ? (live à 20h45)

10:45
📷 Christos Tzolis en mode Diable Rouge ? Quand l'ailier du Club de Bruges porte le maillot de la Belgique

📷 Christos Tzolis en mode Diable Rouge ? Quand l'ailier du Club de Bruges porte le maillot de la Belgique

11:00
🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement

🎥 Quand Vincent Kompany s'investit pleinement avec ses joueurs à l'entraînement

11:20
"La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern

"La perfection n'existe pas" : Vincent Kompany réagit aux éloges d'une légende du Bayern

10:30
"Ça, ce n'est jamais une bonne chose" : Éric Deflandre prudent avant RFC Liège - Francs Borains

"Ça, ce n'est jamais une bonne chose" : Éric Deflandre prudent avant RFC Liège - Francs Borains

10:00
Le KRC Genk prêt à frapper un grand coup avec l'un de ses cadres

Le KRC Genk prêt à frapper un grand coup avec l'un de ses cadres

09:30

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 16:00 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 18:15 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 20:45 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 23/11 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 23/11 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 23/11 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 23/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved