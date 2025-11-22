Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

Comment va Matteo Waem aujourd'hui ? Eh bien : l'Italo-Belge suscite de nouveau beaucoup d'intérêt. Il pourrait même rejoindre Schalke 04, même si des concurrents venus des Pays-Bas se manifestent également pour le joueur de l'ADO La Haye.

Matteo Waem est un défenseur central de 25 ans, né à Borgerhout. Il a joué dans les équipes de jeunes du KVC Westerlo, avant d’être recruté en 2017 par le Royal Antwerp FC.

Au Bosuil, il a progressivement mûri, jusqu’à être transféré en 2020 au MVV Maastricht, juste de l’autre côté de la frontière, aux Pays-Bas.

Quelques années plus tard, plusieurs clubs souhaitaient le faire revenir en Belgique, mais il a finalement opté pour l’ADO La Haye. Aujourd’hui, il semble prêt pour une nouvelle étape dans sa progression.

Où Matteo Waem ira-t-il après cette saison (ou cet hiver) ?

Selon le Nieuwsblad, le défenseur central susciterait notamment l’intérêt de Groningue et de Schalke 04. S’il rejoindra l’un de ces deux clubs ou s’il restera à l’ADO, cela demeure encore incertain.

Son contrat arrive en tout cas à échéance l’été prochain, il est donc possible qu’un accord soit trouvé dès cet hiver. Cette saison, il a déjà inscrit un but et délivré trois assists en quatorze matchs, ce qui fait également de lui une valeur ajoutée sur le plan offensif pour les Haguenots.