Un défenseur central belge en route vers un club allemand historique ?

Photo: © photonews

Comment va Matteo Waem aujourd'hui ? Eh bien : l'Italo-Belge suscite de nouveau beaucoup d'intérêt. Il pourrait même rejoindre Schalke 04, même si des concurrents venus des Pays-Bas se manifestent également pour le joueur de l'ADO La Haye.

Matteo Waem est un défenseur central de 25 ans, né à Borgerhout. Il a joué dans les équipes de jeunes du KVC Westerlo, avant d’être recruté en 2017 par le Royal Antwerp FC.

Au Bosuil, il a progressivement mûri, jusqu’à être transféré en 2020 au MVV Maastricht, juste de l’autre côté de la frontière, aux Pays-Bas.

Quelques années plus tard, plusieurs clubs souhaitaient le faire revenir en Belgique, mais il a finalement opté pour l’ADO La Haye. Aujourd’hui, il semble prêt pour une nouvelle étape dans sa progression.

Où Matteo Waem ira-t-il après cette saison (ou cet hiver) ?

Selon le Nieuwsblad, le défenseur central susciterait notamment l’intérêt de Groningue et de Schalke 04. S’il rejoindra l’un de ces deux clubs ou s’il restera à l’ADO, cela demeure encore incertain.

Son contrat arrive en tout cas à échéance l’été prochain, il est donc possible qu’un accord soit trouvé dès cet hiver. Cette saison, il a déjà inscrit un but et délivré trois assists en quatorze matchs, ce qui fait également de lui une valeur ajoutée sur le plan offensif pour les Haguenots.

Antwerp
FC Groningen
Matteo Waem

