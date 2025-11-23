Ce n'est pas un exercice ! Dender remporte sa première victoire de la saison et relance le bas de classement

Dender s'est imposé 1-2 à l'Antwerp. Une première victoire de la saison qui permet à la lanterne rouge de reprendre espoir dans la course au maintien.

Revigoré par la victoire 3-0 contre La Louvière juste avant la trêve, l'Antwerp voulait confirmer à l'occasion d'un nouveau match à domicile contre Dender. Stef Wils n'a toutefois pas eu la vie facile : en plus du forfait de Vincent Janssen (out pour plusieurs semaines), Daam Foulon (blessé lors du dernier entraînement) et Zeno Van den Bosch (malade) ont aussi dû faire l'impasse.

Déforcée, l'équipe a mis du temps à rentrer dans sa partie. La première occasion digne de ce nom n'intervient qu'après 30 minutes, sous la forme d'une superbe parade de Guillaume Dietsch sur une frappe de Farouck Adekami. 0-0 au terme d'une première mi-temps bien terne.

La reprise n'a pas arrangé les affaires du Bosuil, que du contraire. Laissé étrangement seul, David Toshevski a placé Dender aux commandes d'une reprise appuyée de la tête. Anversois le plus dangereux, Adekami a tenté de forcer la décision par ses dribbles, mais il a fallu attendre les changements pour voir l'Antwerp se remontrer dangereux.

Le cauchemar se poursuit

Sur un centre de Dennis Praet, Gérard Vandeplas était tout proche d'égaliser, mais sa reprise était trop centrale pour inquiéter Dietsch. Ce n'était que partie remise : à l'entame du dernier quart d'heure, Boubakar Kouyaté a remis les siens à hauteur sur corner.

Encore rejoint, Dender aurait pu se lamenter, mais a enfin touché au graal en fin de match. Sur une passe délicieuse de Sambu Marsoni, Oratmangoen a offert à Dender sa toute première victoire de la saison dans le monyetime. Les hommes d'Hayk Milkon ne sont plus qu'à quatre points du Cercle de Bruges et à six points de l'Antwerp, pour qui est encore un peu plus en crise.