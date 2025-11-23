Charleroi méritait mieux qu'une défaite face à Bruges ? Rik De Mil : "Le résultat aurait dû être différent"

Charleroi a tenu tête au Club de Bruges mais s'est incliné 1-0. Rik De Mil estime que son équipe méritait mieux.

Rik De Mil, l’entraîneur de Charleroi, était logiquement déçu après la défaite 1-0 à Bruges. Pour lui, le Sporting méritait un autre sort. "Le résultat aurait dû être différent. On avait un bon plan défensif et ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions, à part le but", a-t-il expliqué.

Mauvais arbitrage ?

L’entraîneur estime que son équipe aurait pu faire plus dans le dernier geste. "Offensivement, on aurait pu mieux finir les occasions créées." Il évoque quelques phases en première période. "Selon eux, certains moments ont été discutables côté arbitrage, mais je n’ai pas vu les images."

Comme beaucoup d’entraîneurs du championnat, De Mil apprécie le niveau d’Hans Vanaken. "Vanaken est intelligent, et il suffit d’un manque d’attention pour qu’il en profite." C'est sur ça que Charleroi a perdu la rencontre.

Même si le résultat fait mal, le coach carolo ressort avec des points encourageants. "Dans l’ensemble, on a montré un bon visage : pressing, unité, impact des entrants."

