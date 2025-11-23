"Il nous a tués" Antoine Bernier revient sur l'action qui a brisé les espoirs de Charleroi face à Bruges

Antoine Bernier retient de bonnes choses malgré la défaite à Bruges. L'attaquant de Charleroi estime que son équipe méritait un point.

Charleroi est passé près d’un joli coup au Jan Breydel, mais le réalisme du Club de Bruges a fait la différence. Après la rencontre, Antoine Bernier a livré son ressenti.

Bernier évoque une première période compliquée. "On a eu quelques difficultés, mais on a réussi à garder le zéro", explique-t-il, heureux d’avoir résisté malgré le manque d’occasions.

La seconde période a montré un tout autre visage. Charleroi a joué plus haut, combiné et créé des situations dangereuses. "On aurait pu prendre un point ici", regrette Bernier. "Il nous a manqué ce petit truc. Pourtant, on a eu les possibilités."

Hans Vanaken en mode Ligue des champions

Puis il y a eu Hans Vanaken, décisif sur l’une des seules actions brugeoises après la pause. Bernier ne cache pas son admiration. "C’est un très bon joueur. Il arrive toujours au bon endroit. Je pense que c’est leur première occasion en deuxième mi-temps. Il nous a tués."

Battu, Bernier préfère retenir le positif. Le jeu, l'envie et la réaction collective. "Ça va nous servir pour le prochain match. On peut être fier aujourd'hui."