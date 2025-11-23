"Tout le monde le pense, mais c'est faux" : Anthony Vanden Borre revient sur le geste qui a marqué sa carrière

Anthony Vanden Borre est et restera comme un personnage à part du football belge. Aujourd'hui passé de l'autre côté de la barrière, il revient sur ce qui a parfois été pris comme de l'arrogance, en particulier la tentation de se mettre debout sur le ballon.

Anderlecht en a même fait un t-shirt en édition limitée : lorsqu'Anthony Vanden Borre est monté sur le ballon à l'occasion d'une victoire 4-0 contre Ostende en 2014 (pour le premier match de Besnik Hasi comme T1), les réactions n'ont pas traîné, certains criant au génie, d'autres déplorant un manque de respect.

Il y a exactement 10 ans, Anthony Vanden Borre recevait le ballon le long de la ligne de touche. Hij keek rond zich, ging op de bal staan, en speelde verder. ♔ pic.twitter.com/ZqPH4MblZS — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) March 15, 2024

Vanden Borre l'a ensuite refait quelques mois plus tard, à la Coupe du Monde. Le geste d'un joueur en confiance, qui n'a cessé de monter en puissance jusqu'à la fin de la saison. Pourtant, en début d'exercice, le latéral droit moisissait hors du groupe.

"Quand je suis retourné à Anderlecht, j'ai travaillé dur pour redevenir Diable. Lors de ce match contre la Corée du Sud au Mondial, j'ai fait une erreur en montant sur le ballon ... Je sais, je l'avais déjà fait contre Ostende", explique-t-il à La Dernière Heure à l'occasion du match de la RAAL (où il travaille comme 'Human coach') et Anderlecht.

Pas prémédité

Il ne voulait manquer de respect à personne : "Encore aujourd'hui, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je le faisais dans mon appartement et dans le parc. Et, là, je l'ai fait au Mondial. Tout le monde pense que c'était un geste prémédité. C'est faux".

Désormais, Anthony Vanden Borre utilise son expérience dans ce genre de moment pour que ses élèves ne fassent pas les mêmes erreurs : "Je donne aux jeunes les ingrédients pour qu’ils ne se mettent jamais debout sur le ballon", rigole-t-il.