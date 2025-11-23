Un ancien espoir d'Anderlecht et du foot belge rêve du Congo : "C'est mon pays"

En Pro League, plusieurs joueurs binationaux ont encore le choix de représenter la Belgique ou le Congo. Thierry Lutonda confirme rêver de jouer un jour pour les Léopards.

En sélectionnant Matthieu Epolo, Mario Stroeykens et Michel-Ange Balikwisha, tous trois internationaux belges jusqu'en U21, pour les barrages de la zone africaine pour la Coupe du Monde, la République démocratique du Congo a montré que les joueurs binationaux étaient une ressource loin d'être négligée sur la route du Mondial.

Parti d'Anderlecht il y a quatre ans, Thierry Lutonda livre une excellente saison à la RAAL pour son retour en Belgique. Interrogé par la RTBF, il explique que malgré ses 26 sélections avec la Belgique entre les U16 et les U19, c'est désormais la RDC qui le fait rêver.

"Le Congo, c’est mon pays ! J’y suis allé pour la première fois cet été et je n’ai pas les mots pour décrire ce que j’ai ressenti. Nous, les Congolais d’Europe, c’est bizarre, on ne connait pas notre pays d’origine mais on lui voue une énorme affection : je ne sais pas pourquoi, mais c’est puissant, vraiment puissant", explique-t-il à nos confrères.

L'appel du pays

"J’ai grandi dans la culture congolaise : je mange le fufu, le pondu, le poulet… Rien que d’en parler, j’ai faim. Franchement, le Congo est la plus belle chose qui me soit arrivée. Mon rêve, c’est de jouer en sélection : là, ils vont jouer les barrages pour la Coupe du Monde, vous imaginez ? Avant d’aller sur place cet été, j’hésitais encore mais là c’est clair : mon pays, c’est là-bas", poursuit Lutonda.

Lire aussi… Anderlecht retrouve un ancien de la maison...qui prévient : "On va gagner 2-0 et je vais marquer"›Le latéral de la RAAL a été durablement marqué par son voyage dans le pays de ses racines : "Cet été, j’ai vu la situation sociale, la misère sur place : moi qui suis plutôt du genre capricieux, ça m’a mis une claque ! On ne peut rien changer… mais c’est chaud. Le fait d’être allé là-bas, ça m’a ouvert les yeux sur plein de choses".