Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 24/11: Odoi

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Odoi

Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

Avant le début du mercato hivernal, les clubs peuvent toujours se renforcer avec des joueurs libres. C'est ce qu'a fait le NAC Breda, qui vient d'annoncer l'arrivée de Denis Odoi. (Lire la suite)