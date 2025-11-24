Officiel ! Carl Hoefkens relance un ancien Diable Rouge, sans contrat depuis six mois

Avant le début du mercato hivernal, les clubs peuvent toujours se renforcer avec des joueurs libres. C'est ce qu'a fait le NAC Breda, qui vient d'annoncer l'arrivée de Denis Odoi.

Denis Odoi était libre depuis la fin de son contrat à l'Antwerp l'été passé. Son expérience au plus haut niveau (plus de 300 matchs en Belgique, 200 en Angleterre et une trentaine en Coupe d'Europe) et son professionnalisme ont convaincu le NAC de le mettre sous contrat.

Auparavant, Denis Odoi était proche de s'engager avec Courtrai. Il connaissait bien l'entraîneur Michiel Jonckheere, s'est entraîné plusieurs semaines avec le groupe, mais aucun accord n'est intervenu avec la direction pour un contrat.

Une première en Eredivisie

Conscient de sa situation, Carl Hoefkens en a touché un mot à ses dirigeants : lui aussi connaît bien Odoi pour avoir travaillé avec lui au Club de Bruges. Son équipe a justement des soucis défensifs : plusieurs blessés dans l'arrière-garde et une seule cleansheet depuis le début de saison.

"Outre la vague actuelle de blessures en défense, nous préparons déjà le mercato hivernal avec cette nouvelle recrue", explique le directeur sportif Peter Maas dans le communiqué officiel. Son engagement et sa passion sont toujours aussi forts. Dans la lutte pour le maintien en Eredivisie, nous renforçons l'effectif avec un joueur combatif".

Le NAC Breda est actuellement seizième du championnat néerlandais et n'a gagné qu'un seul de ses sept derniers matchs. Denis Odoi (qui fêtera ses 38 ans au mois de mai) retrouvera-t-il une seconde jeunesse pour éloigner l'équipe de la zone rouge ?