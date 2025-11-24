Alexis Saelemaekers brille encore avec l'AC Milan : "Le coach me donne beaucoup de confiance"

Alexis Saelemaekers était titulaire lors de la victoire de l'AC Milan dans le Derby della Madonnina ce dimanche. Le joueur de 26 ans, aligné sur le flanc droit, a une nouvelle fois livré une prestation très solide.

Ce dimanche, l'AC Milan a remporté le Derby della Madonnina en s'imposant sur le plus petit des écarts face à l'Inter (0-1), grâce à un but de Christian Pulisic en début de seconde période. Les Nerazzurri ont eu l'occasion de revenir dans le match, mais Mike Maignan a stoppé le penalty de Hakan Calhanoglu à vingt minutes du terme.

"Je suis très fier de l'équipe. Nous avons fait un travail incroyable aujourd'hui et nous sommes restés comme une famille jusqu'à la fin, même dans les moments difficiles. La victoire est la meilleure chose qui pouvait nous arriver. Nous sommes aussi très heureux pour les supporters présents ce soir. Nous allons continuer ainsi lors des prochains matchs", a déclaré Alexis Saelemaekers au micro de Milan TV après la rencontre.

Alexis Saelemaekers encore au four et au moulin avec l'AC Milan

Titulaire pour la douzième fois en autant de rencontres de Série A, le Diable Rouge a manqué moins de 45 minutes de jeu depuis la première journée et confirme son statut de titulaire indiscutable sur le côté droit.

Auteur d'une prestation de grande qualité, le joueur de 26 ans a réalisé onze récupérations de balle et a également créé deux occasions dangereuses, non concrétisées. Un nouveau match complet à son poste de piston droit, qui semble lui convenir à merveille.

"Le coach m'accorde beaucoup de confiance cette saison. De mon côté, je donne le maximum sur le terrain pour aider l'équipe, que ce soit en attaque ou en défense. Pour le moment, tout se passe très bien et je suis très heureux, mais il faut que nous restions concentrés pour les prochains matchs", a-t-il ajouté.