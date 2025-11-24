Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

Wout Faes est dans le dur avec Leicester. Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims (son ancien club) estime que les critiques sont trop sévères.

Ce weekend, Wout Faes a rejoué dans l'axe de la défense de Leicester, victorieux 2-1 de Stoke City en Championship. Il avait pourtant débuté les quatre derniers matchs sur le banc. Que ce soit chez les Foxes ou chez les Diables Rouges (où il n'est plus appelé depuis le mois de juin), le défenseur de 27 ans est la cible de critiques assez nourries des observateurs.

Dans l'émission En off, Mathieu Lacour, directeur général du Stade de Reims, est revenu sur son cas. Avant de partir en Angleterre, c'est en Champagne que Faes est monté en puissance, en compagnie d'autres Belges comme Thomas Foket ou Thibault De Smet.

Une grosse marge de progression

"On a acheté pas mal de profils différents en Belgique. C'est plus une question de profils que d'acheter belge pour dire d'acheter belge". commence Mathieu Lacour. Parmi eux, Wout Faes est celui qui a rapporté gros au club. Reims l'avait acheté alors qu'il n'avait que deux saisons de Pro League dans les jambes avec Ostende et l'a revendu 17 millions.

"Wout, on avait vu que s'il se structurait, il pouvait devenir un joueur de haut niveau. Et pour moi, il est devenu un joueur de haut niveau. Il ne faut pas négliger le fait d'avoir touché à la Premier League ou aux Diables Rouges, et pas que sur un match", avance Lacour.

Les critiques seraient-elles trop dures ? "On a tendance à banaliser les choses, à banaliser ce qu'il a fait. Ce que Wout a réalisé, ce n'est pas rien. Je pense que cette expérience acquise en défense aux côtés de Yunis Abdelhamid et Thomas Foket l'a tiré vers le haut, avant que ce soit lui élève le niveau".

Leicester City
Belgique
Wout Faes

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
