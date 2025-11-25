Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"

Ivan Leko, fataliste à Gand : "Nous n'avons pas 5 millions pour un joueur qui dribble 3 adversaires et marque"
Photo: © photonews
Deviens fan de La Gantoise! 1880

La Gantoise reste de justesse dans le top 6 à la mi-parcours, mais ses performances des dernières semaines ont soulevé quelques inquiétudes. Ivan Leko le sait, les Buffalos devront serrer les dents pendant l'hiver.

La Gantoise reste sur un bilan de 2 points sur 9, et vient de partager sur la pelouse de Westerlo ce week-end : 0-0, alors que les Campinois auraient même pu l'emporter. Les Buffalos n'ont marqué qu'un but en trois rencontres et en ont concédé cinq, synonyme d'une méforme visible.

En conférence de presse au Kuipje, Ivan Leko a évoqué les circonstances de ces contre-performances. "Il y a eu la trêve internationale. Et avant ça, plusieurs joueurs étaient indisponibles pour cause de blessures. Je n'en avais plus vu certains depuis cinq ou six semaines. Nous avons un effectif réduit et nous sommes loin d'être à notre meilleur niveau", a-t-il déclaré.

La situation actuelle lui rappelle le début de saison, où La Gantoise n'avait pas encore réalisé ses derniers transferts. "Après juillet et août, j'avais dit qu'il fallait tenir deux ou trois semaines, puisqu'à partir de septembre, si la situation revenait à la normale, on pourrait progresser. Or, nous nous retrouvons dans une situation où plusieurs joueurs n'ont participé qu'à quelques entraînements."

Ivan Leko évoque les blessures pour expliquer les difficultés de La Gantoise

L'entraîneur croate inclut notamment Maksim Paskotsi et Abdelkahar Kadri, tandis que Michal Skoras et Wilfried Kanga ont aussi été blessés. "Ces joueurs manquent de matchs et veulent prendre leurs responsabilités en imposant leur rythme. La stabilité est la base du succès. L'état d'esprit dans le vestiaire est excellent, mais nous traversons une période difficile. J'en parle ouvertement et honnêtement."

"Si on ne s'entraîne pas assez, on se blesse. Surtout si on s'entraîne comme nous : très dur ! Cette équipe est construite pour jouer un football collectif. On n'a pas cinq ou six millions d'euros à dépenser pour un joueur qui dribble trois adversaires et qui marque", a-t-il lancé.

Au sein de ce collectif, des joueurs comme Atsuki Ito, Abdelkahar Kadri et Mathias Delorge sont devenus essentiels pour faire circuler le ballon. "On sait qui doit avoir le ballon et ce qu'on a à faire. On a prouvé par le passé qu'on pouvait être une bonne équipe, et on retrouvera un bon niveau. Il nous faut juste tenir le coup encore quelques semaines", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
La Gantoise
Ivan Leko

Plus de news

"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

"Les fans doivent être remboursés" : le message clair du ministre de la Protection des consommateurs à DAZN

15:00
Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

Pour la première fois depuis deux mois : un grand retour dans la sélection de Bruges

14:40
"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

"On soutient le football belge" : le message de DAZN à ses abonnés après la fin de contrat avec la Pro League

14:20
Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

Le rêve éveillé de Saint-Trond, solide candidat au top 6 : "On a peut-être même trop peu reçu"

14:00
Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

Encore la poisse pour Thibaut Courtois, absent en Champions League

13:00
Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

Séisme dans le football belge : DAZN et la Pro League, c'est fini !

12:29
Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

Incroyable : malgré son faible rendement, Luis Vazquez... continue de coûter cher à Anderlecht

12:00
1
Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

Excellente nouvelle en vue concernant Simon Mignolet ?

11:31
On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

On le croyait relancé, mais l'ex-Mauve Fabio Silva veut déjà changer de club

11:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Forbs

10:20
Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

Les premières critiques : la presse anglaise n'épargne pas Senne Lammens

10:40
Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

Bruges se frotte déjà les mains : "Il y a de l'intérêt pour Carlos Forbs"

10:20
Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

Deux équipiers qui se battent ? Ca plaît à David Moyes !

10:00
La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

La Belgique a-t-elle été éliminée par le futur champion ? Voici la finale du Mondial U17

09:30
Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

Révélation à son arrivée en Pro League, est-il enfin de retour à son meilleur niveau ?

09:00
Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

Première défaite pour Lammens avec Manchester... malgré 80 minutes à 11 contre 10

08:43
Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

Les chiffres désastreux du Standard en attaque se confirment : le plan de Vincent Euvrard

07:20
Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

Anderlecht privé d'un titulaire supplémentaire contre l'Union : trois solutions envisagées

07:00
1
En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

En pleurs à son retour sur le banc : le sort s'acharne sur Adnan Januzaj

06:30
"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

"Cette question nous obsède au sein du club" : Vincent Euvrard pointe le plus grand problème du Standard

23:00
La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

La RAAL aurait-elle dû recevoir un penalty contre Anderlecht ? Jonathan Lardot est très clair

22:30
"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

"Une faute brutale" : le Parquet a tranché pour l'agression de vendredi à Sclessin

22:00
Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

Le dernier contact surprenant de Ricardo Sá Pinto au Standard : "Un ami, un frère"

21:40
Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

Tous égaux, ou presque, face à la grève : Bruges bien embêté pour son match de Ligue des Champions

21:20
"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

"Je trouve ça inacceptable" : la direction d'un club de Pro League va devoir s'expliquer pour ses propos

20:20
L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

L'heure des premiers bilans : nos tops et flops de la Pro League à mi-chemin en phase classique

20:40
1
À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

À Anderlecht, un dossier fait encore grincer des dents : "Toutes les parties doivent faire des efforts"

21:00
Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

Charleroi plus armé que le Standard pour la sixième place ? "Le jeu est de meilleure qualité"

19:20
2
🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

🎥 L'ancien félin de Charleroi a bel et bien sept vies : Hervé Koffi en héros après une saison blanche

20:00
Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

Malgré sa situation, Wout Faes a encore du soutien : "On banalise trop ce qu'il a fait"

19:40
Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise Analyse

Anderlecht et le Standard ont essayé, seul Charleroi y est parvenu : les chiffres fous de l'Union Saint-Gilloise

18:20
Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

Morne week-end, mais voici tout de même notre équipe-type de la 15e journée de Pro League

18:40
L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

L'expérience avec Anderlecht au service de David Hubert en Turquie : "Je n'ai pas de bouchons d'oreille"

19:00
Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

Un champion du monde à La Louvière : l'idée est née au Rwanda, grâce à un ancien d'Anderlecht

18:00
Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

Le parquet a tranché : voici ce que risque Marco Ilaimaharitra pour son exclusion

16:20
Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

Hein Vanhaezebrouck comme nouvel entraîneur de l'Antwerp ? Sa réponse n'a pas tardé

16:40

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 15
Standard Standard 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
Union SG Union SG 2-0 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Westerlo Westerlo 0-0 La Gantoise La Gantoise
FC Bruges FC Bruges 1-0 Charleroi Charleroi
KRC Genk KRC Genk 0-1 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 1-2 FCV Dender EH FCV Dender EH
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Anderlecht Anderlecht
OH Louvain OH Louvain 1-2 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved