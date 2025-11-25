"J'ai 50 ans et je pourrais encore jouer" : Sergio Conceiçao devient fou en Arabie Saoudite et vise Simic

Sergio Conceiçao est en Arabie Saoudite depuis neuf matchs et l'aventure ne débute pas comme espéré. Al-Ittihad, géant du championnat, occupe la huitième place et vient encore d'être battu en Ligue des Champions asiatique.

Libre depuis son départ de l'AC Milan en juin dernier, Sergio Conceiçao s'est envolé en Arabie Saoudite début octobre pour prendre la tête d'Al-Ittihad, géant saoudien qui compte dans son effectif des stars comme Karim Benzema, N'Golo Kanté, Fabinho, ou encore... Jan-Carlo Simic, l'ancien défenseur d'Anderlecht parti pour 15 millions d'euros.

Champion en titre, Al-Ittihad n'occupe pourtant que la huitième place de la Saudi Pro League cette saison après neuf journées, avec un bilan de 14 points sur 27. Et en Ligue des Champions asiatique, le club saoudien vient d'être battu chez les Qataris d'Al-Duhail et ne compte que 6 points sur 15.

À la tête de l'équipe depuis neuf matchs, Sergio Conceiçao n'a pas vraiment arrangé les choses sur le plan comptable, puisqu'il n'en a remporté que quatre et a déjà concédé trois défaites, dont deux en championnat, là où Al-Ittihad était pourtant souverain la saison dernière.

Sergio Conceiçao devient fou à Al-Ittihad

Ce lundi, lors de la conférence de presse d'après-match à Al-Duhail (4-2, avec un doublé de Karim Benzema pour Al-Ittihad et un but de l'ancien de l'AC Milan Krzysztof Piatek pour les Qataris), le Portugais s'est montré très en colère contre ses joueurs, qu'il accuse de ne rien respecter.

"Sur le terrain, il n'y avait que des noms, pas d'équipe. C'est la première fois que je vis une telle situation. J'ai 51 ans et je pourrais encore suivre leur rythme. J'avais un plan, mais les joueurs ne l'ont absolument pas appliqué. Et les réactions des défenseurs laissaient à désirer." Parmi ces défenseurs, Jan-Carlo Simic, qui n'a pas quitté la pelouse.

"Nous avons effectué des changements offensifs dans le but d'obtenir le partage, voire la victoire, mais il est tout aussi essentiel de bien défendre. Je félicite notre adversaire et j'espère que les supporters accepteront nos excuses pour ce qui s'est passé. Je n'ai rien d'autre à ajouter."