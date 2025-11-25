Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

Muzamel Rahmat et Bjorn Vandenabeele
| Commentaire
Selon Africafoot, Ali Maamar se demande s'il ne devrait pas quitter Anderlecht. Le Marocain a perdu sa place.

Ali Maamar, qui avait joué la Coupe du monde avec les U20 du Maroc, a perdu sa place à Anderlecht après le tournoi. Depuis son retour, il a très peu joué avec l’équipe première. Selon Africafoot, il commence à tirer ses conclusions après quatre matchs passés sur le banc.

Le joueur vit mal cette situation. Avant le Mondial, il jouait souvent, et le changement est énorme pour lui. Il a du potentiel, mais le fait de jouer si peu l’oblige à envisager d’autres pistes.

D’après Africafoot, Maamar pense à partir en 2026. Il ne se sent plus soutenu comme avant et veut plus de sécurité pour sa carrière. Un nouveau défi ne lui fait pas peur.

Une nouvelle erreur d'Anderlecht ?

Si Maamar s’en va, Anderlecht perdrait un jeune talent. Cette situation montre que le projet actuel ne convient pas à tout le monde. Le club doit gérer la possibilité de son départ.

Maamar a une valeur marchande d'environ deux millions d'euros selon le site Transfermarkt. Le Marocain avait remporté le Mondial U20 avec son pays.

