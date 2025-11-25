Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

Le jeune Malien Aboubacar Sidiki Sidibé, révélation de Sochaux, est suivi par plusieurs clubs européens, notamment Genk et Anderlecht.

Selon les informations d’Africafoot, Aboubacar Sidibé attire l’intérêt de plusieurs clubs. En plus de Genk et Anderlecht, le FC Nantes, le Stade Rennais et Montpellier suivent la progression de l’attaquant. Des clubs de Major League Soccer seraient aussi intéressés.

Sidibé, surnommé "AS", s’est fait remarquer lors du Tournoi International Maurice-Revello. Il jouait avec la sélection olympique du Mali, dirigée par l’ancien défenseur de Saint-Étienne, Fousseni Diawara.

Sidibé s’est fait connaître du grand public la saison dernière grâce à ses performances en troisième division française. Il avait rejoint le FC Sochaux en 2024 après avoir été formé à l’académie Africa Foot de Bamako.

Depuis, il continue sa progression au sein du club. Cette saison, il a inscrit deux buts en quatre matchs avec l’équipe réserve, qui évolue en cinquième division. De quoi confirmer son potentiel.

Le Malien ne joue pas beaucoup

Sidibé a disputé cinq rencontres avec l’équipe première de Sochaux pour un total de 28 minutes. Malgré son faible temps de jeu, le joueur de 19 ans est vu comme l’un des plus grands espoirs du football malien.

