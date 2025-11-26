Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

Ce mercredi soir, le Bayern de Vincent Kompany affrontera Arsenal à Londres pour le compte de la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Un match au sommet que Vincent Kompany a préfacé en conférence de presse ce mardi.

L'ancien Diable Rouge sait que ce ne sera pas évident face au leader de la Premier League : "Nous avons remporté nos quatre premiers matchs, c’était important. Jusqu’ici, nous avons fait le travail et nous espérons évidemment que ça continue. Mais ce sera la tâche la plus difficile du moment d’affronter cette équipe. Ça nous réjouit, c’est pour ça que nous sommes ici, c’est ce que nous voulons."

Il s'est exprimé à propos du coach adverse Mikel Arteta : "Il a joué un grand rôle à Arsenal, et tout ce que je dis maintenant, je l’avais déjà dit auparavant lorsque j’avais joué ici avec Burnley : il faisait partie intégrante du staff. Pep Guardiola était l’architecte, et derrière lui il y avait des spécialistes qui lui donnaient du feedback. Arteta en faisait partie. Lorsqu’il est parti, personne n’a été surpris qu’il puisse devenir l’entraîneur qu’il est aujourd’hui."

"Nous, les entraîneurs, voulons des trophées, bien sûr, mais nous voyons aussi comment les équipes doivent être construites et entraînées. Peu d’équipes défendent aussi bien dans la surface. Sur les phases arrêtées, il y a très peu d’équipes mieux organisées. Et l’équipe est ensemble depuis longtemps sous Arteta, ça se voit. J’attends ce défi avec impatience, nous sommes également dans une bonne phase," poursuit-il au sujet du coach d'Arsenal.

Deux bonnes nouvelles

Les nouvelles de l'infirmerie sont plutôt bonnes pour le Bayern. Vincent Kompany a annoncé que pour Serge Gnabry, "ça s’annonce bien", qu’"il envoie de bons signaux et que ça va dans le bon sens." "Joshua Kimmich aussi donne de bonnes indications, c’était une journée positive. Nous devrions avoir tout l’effectif à disposition."

Lire aussi… "Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern›Le Bayern devra être efficace face aux Gunners. Les phases arrêtées pourraient être une arme : "On analyse les forces de l’adversaire, mais on croit aussi aux nôtres. C’est vrai qu’il y a beaucoup de choses à prendre en compte lorsqu’on joue contre Arsenal. Mais eux doivent faire exactement la même chose. Nous voulons être dans un bon jour. Et si c’est le cas, nous sommes capables de montrer de belles choses. Je vois ce qui rend Arsenal spécial, mais je ne veux pas oublier ce qui nous rend spéciaux. Et il est important que nous le montrions demain."