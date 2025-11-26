Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Zakaria El Ouahdi fait son retour dans la sélection du KRC Genk. Une bonne nouvelle pour les Limbourgeois !

L’Union SG a gagné 0-1 contre Galatasaray mardi, et mercredi soir, le Club de Bruges affronte le Sporting CP à Lisbonne tandis que le KRC Genk reçoit Bâle jeudi. Les Limbourgeois sont le seul club belge à jouer à domicile cette semaine en Europe.

Les Limbourgeois peuvent donc préparer le match un peu plus sereinement. Le Club de Bruges a rencontré de nombreuses difficultés avec son vol, ce qui a fait que les Blauw en Zwart n’ont atterri à Lisbonne que peu avant minuit, la veille du match.

El Ouahdi est de retour

Du côté du Limbourg, la préparation se déroule plus facilement et ils ont même reçu une excellente nouvelle. Le Belang van Limburg a en effet écrit mercredi que Zakaria El Ouahdi est de retour dans le groupe.

Il ne sera toutefois pas encore prêt pour débuter, mais une entrée en jeu est éventuellement possible. Il en va de même pour Ibrahima Bangoura, même s’il était déjà présent sur le banc face à Malines.

Lire aussi… Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-GilloiseLe problème avec El Ouahdi concerne surtout les duels. Il a subi une grave blessure à l’épaule début octobre et n’est autorisé à rejouer les duels à l’entraînement que depuis quelques jours.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis KRC Genk - FC Basel en live sur Walfoot.be à partir de 21:00 (27/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Europa League
Europa League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
FC Basel
Zakaria El Ouahdi

Plus de news

Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

Un cadre du KRC reçoit une récompense individuelle devant deux joueurs de l'Union Saint-Gilloise

13:00
Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

Un cadre du Bayern en route vers un départ l'été prochain ? Vincent Kompany est finalement rassuré

14:20
Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

Voici pourquoi Malines ne boycottera finalement pas son déplacement à Charleroi en Coupe de Belgique

13:40
"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

"Ce n'était pas facile de traverser une période sans marquer" : enfin la délivrance pour Loïs Openda

13:20
L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

L'entraîneur de Galatasaray critique l'arbitrage : "Il aurait dû être expulsé"

12:40
"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

"Tout doit presque venir de lui" : Hein Vanhaezebrouck prudent avant Sporting-Bruges

12:20
Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

Malchance inouïe : le Club de Bruges a vu les problèmes s'accumuler avant son déplacement à Lisbonne

12:00
La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

La délivrance pour Loïs Openda : et maintenant, un doublé avec les Diables Rouges !

11:40
"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

"Beaucoup de fierté" : la joie et la satisfaction de David Hubert après la victoire de l'Union

11:30
"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

"Cela ne me surprend absolument pas" : Mikel Arteta évoque la réussite de Vincent Kompany au Bayern

11:00
"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

"C'était la fête, vraiment la fête" : les mots d'Adem Zorgane après la victoire de l'Union contre Galatasaray

10:30
1
Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

Deux bonnes nouvelles pour Vincent Kompany avant d'affronter Arsenal

10:00
Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

Le directeur général des sports met les choses au point : "Kompany sent qu'un vrai projet prend forme ici"

09:30
De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

De retour après huit mois d'absence, Enzo Sternal est heureux : "La boucle est bouclée"

09:00
Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

Jérémy Doku aux côtés de stars : voici les personnalités belges les plus influentes selon Forbes (-30 ans)

08:30
La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

La FIFA a tranché : Cristiano Ronaldo sait enfin s'il pourra disputer le début de la Coupe du monde 2026

08:00
Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

Malgré sa fragilité mentale, Besnik Hasi insiste : il veut ce joueur à Anderlecht

07:20
"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

"Un match de référence" : la presse française éblouie par Arthur Vermeeren après OM-Newcastle

07:40
Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

Anderlecht vise un gardien... mais tout le monde n'est pas convaincu

07:00
Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

Manchester City tombe à domicile contre Leverkusen et Naples souffle enfin

06:30
Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

Correction à Stamford Bridge : Chelsea balaye un Barça impuissant en Ligue des champions

23:34
Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

Un talent de 19 ans dans le viseur de Genk et Anderlecht

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 25/11: Sidibe - Forbs

21:20
🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

🎥 Après des mois de silence : Lois Openda retrouve le chemin des filets et la Juventus bat Bodo Glimt

23:00
Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

Un Mauve s'impatiente : après plusieurs matchs sur le banc, il pense à quitter le club

22:30
1
La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

La crise s'aggrave à l'Ajax : trois Belges sur la pelouse, mais Benfica s'impose

22:04
"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

"Nous pouvons battre n'importe qui" : l'Union Saint-Gilloise affiche ses ambitions en Ligue des champions

21:42
1
Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

Retrait de DAZN : la VAR pourrait en payer le prix ce week-end

21:00
L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

L'enfer d'Istanbul ? L'Union l'a fait taire ! La course à la qualification complètement relancée

20:41
1
Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

Est-ce que les Diables Rouges vont en profiter ? La FIFA change les règles

20:30
DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

DAZN sous pression : le CEO de la Pro League tape du poing sur la table

20:00
Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

Rupture avec DAZN : la Pro League risque d'être totalement bouleversée

19:30
Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

Menace de "black-out" sur la Pro League : voici comment on en est arrivé là

19:00
1
Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

Un départ de Luis Vazquez ? Anderlecht a déjà la solution pour le remplacer, mais hésite sur le timing

18:30
Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

Impacté par la grève nationale, Bruges modifie son plan pour son voyage à Lisbonne

18:00
De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

De bon augure pour les A ? Les U19 de l'Union s'accrochent en Youth League et peuvent encore se qualifier

17:30

Plus de news

Les plus populaires

Europa League

 Journée 5
Ludogorets Ludogorets 27/11 Celta De Vigo Celta De Vigo
PAOK PAOK 27/11 Brann Brann
FC Porto FC Porto 27/11 Nice Nice
Aston Villa Aston Villa 27/11 Young Boys Bern Young Boys Bern
Feyenoord Feyenoord 27/11 Celtic Glasgow Celtic Glasgow
Lille OSC Lille OSC 27/11 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb
Viktoria Plzen Viktoria Plzen 27/11 Freiburg Freiburg
AS Roma AS Roma 27/11 FC Midtjylland FC Midtjylland
Fenerbahce Fenerbahce 27/11 Ferencváros Ferencváros
Etoile Rouge de Belgrade Etoile Rouge de Belgrade 27/11 FCSB FCSB
Real Betis Real Betis 27/11 Utrecht Utrecht
KRC Genk KRC Genk 27/11 FC Basel FC Basel
Panathinaikos FC Panathinaikos FC 27/11 Sturm Graz Sturm Graz
Bologna Bologna 27/11 Red Bull Salzbourg Red Bull Salzbourg
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 27/11 Lyon Lyon
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 27/11 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
Rangers FC Rangers FC 27/11 Braga Braga
Nottingham Forest Nottingham Forest 27/11 Malmö Malmö
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved