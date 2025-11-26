Énorme coup de boost pour le KRC Genk : un retour important avant le prochain match européen

Zakaria El Ouahdi fait son retour dans la sélection du KRC Genk. Une bonne nouvelle pour les Limbourgeois !

L’Union SG a gagné 0-1 contre Galatasaray mardi, et mercredi soir, le Club de Bruges affronte le Sporting CP à Lisbonne tandis que le KRC Genk reçoit Bâle jeudi. Les Limbourgeois sont le seul club belge à jouer à domicile cette semaine en Europe.

Les Limbourgeois peuvent donc préparer le match un peu plus sereinement. Le Club de Bruges a rencontré de nombreuses difficultés avec son vol, ce qui a fait que les Blauw en Zwart n’ont atterri à Lisbonne que peu avant minuit, la veille du match.

El Ouahdi est de retour

Du côté du Limbourg, la préparation se déroule plus facilement et ils ont même reçu une excellente nouvelle. Le Belang van Limburg a en effet écrit mercredi que Zakaria El Ouahdi est de retour dans le groupe.

Il ne sera toutefois pas encore prêt pour débuter, mais une entrée en jeu est éventuellement possible. Il en va de même pour Ibrahima Bangoura, même s’il était déjà présent sur le banc face à Malines.

Le problème avec El Ouahdi concerne surtout les duels. Il a subi une grave blessure à l'épaule début octobre et n'est autorisé à rejouer les duels à l'entraînement que depuis quelques jours.