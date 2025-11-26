Qui est Joseph Oosting, le futur entraîneur de l'Antwerp ?

L'Antwerp aurait trouvé le successeur de Stef Wils, licencié le week-end dernier suite à la défaite à domicile face à Dender. Joseph Oosting devrait lui succéder : qui est ce Néerlandais de 53 ans ?

Stef Wils a pris la porte le week-end dernier, sans grande surprise au vu des résultats catastrophiques de l'Antwerp. La direction du club savait qu'elle prenait un risque calculé en nominant ce coach très apprécié en interne mais au profil plus proche de celui d'un entraîneur-adjoint ou d'un coach de jeunes.

Son successeur désigné devrait être Joseph Oosting, et il est assez différent de celui de Wils. Oosting a en effet énormément d'expérience aux Pays-Bas, où il a déjà été à la tête de plusieurs équipes premières. Mais le profil d'Oosting est aussi adapté au projet de l'Antwerp, qui veut mettre l'accent sur la formation.

Oosting sait travailler avec les jeunes

En effet, si Joseph Oosting a dirigé le RKC Waalwijk et récemment le FC Twente, il s'est aussi assuré d'une très bonne réputation en tant que formateur. De 2013 à 2014, il a ainsi été directeur du centre de formation du FC Emmen, avant de prendre en charge la formation du Vitesse Arnhem.

De 2014 à 2016, Oosting y était directeur de la formation, avant de prendre en charge l'équipe U21 de 2017 à 2020. À l'époque, Vitesse était partenaire officieux de Chelsea et un certain Mason Mount évolue donc brièvement avec le Jong Vitesse sous les ordres du futur coach de l'Antwerp.

Bref : sous la houlette de Joseph Oosting, les relations entre le Jong Antwerp et l'équipe A pourraient devenir très importantes. Reste à voir si Jean Kindermans, qu'on citait récemment du côté... d'Anderlecht, restera pour participer à cette collaboration.

Ancien coach de Michel Vlap et de plusieurs Belges

Marc Overmars, sans surprise, a donc décidé de réactiver ses vieilles connexions néerlandaises après le passage très réussi de Marc Overmars au Bosuil. Et Oosting a déjà coaché quelques vieilles connaissances de la Jupiler Pro League : il a ainsi relancé Michel Vlap au FC Twente (pas sûr que le flop d'Anderlecht ait parlé de manière très enthousiaste de son passage chez nous).

Il croisera également sur les terrains de Pro League un joueur qu'il a aligné à 46 reprises sous les couleurs du RKC Waalwijk : Thierry Lutonda, désormais titulaire et en très bonne forme du côté de la RAAL. Citons également le défenseur central formé à Genk Shawn Ademoye (actuellement au Fortuna Sittard) ou encore l'ex-Malinois Ahmed Touba : deux joueurs qui pourraient amener beaucoup à l'Antwerp.

Après une 6e place correcte et un début de saison compliqué avec Twente, Joseph Oosting a pris la porte du côté d'Enschede et décide donc de relever un premier défi à l'étranger. Jusqu'à présent, sa carrière ne comporte pas d'échec cuisant - les choses n'allaient pas si mal à Twente, mais Oosting ne parvenait pas à faire passer le palier nécessaire à son équipe. Pourra-t-il sortir l'Antwerp de l'ornière ?