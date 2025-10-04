Crispations à Anderlecht : Kindermans cité pour revenir, Renard sur un siège éjectable ?

La restructuration promise à Anderlecht tarde à voir le jour. L'avenir de l'académie inquiète et une figure bien connue, Jean Kindermans, est de nouveau évoquée.

Le 14 septembre, l’actionnaire principal Marc Coucke avait annoncé qu’Anderlecht disposerait d’une nouvelle structure dans un délai de deux à cinq semaines. Ce délai est aujourd’hui dépassé, sans qu’aucun plan concret n’ait été présenté. Pour l’instant, la gestion reste entre les mains de Tim Borguet (CEO Sports), Isabelle Vanden Eede (CEO Non-Sports) et Tim Vanheuverzwijn (CFO).

Dans la structure envisagée, un CEO doit être nommé, sous l’autorité d’un président au rôle symbolique. On ignore qui occupera ce poste.

Une formation en crise et des résultats décevants

L’avenir du directeur sportif Olivier Renard est flou. Nommé fin 2024 par Wouter Vandenhaute, il n’a pas marqué les esprits lors des périodes de transferts. L’élimination en Europe n’a pas aidé, et ses liens avec Vandenhaute pèsent sur son image.

Ces dernières années, l’académie a perdu du terrain face à ses rivaux. Genk et Bruges ont dépassé le recordman national. Le week-end dernier, Anderlecht a perdu quatre de ses cinq matchs de jeunes contre Genk.

Neerpede est aujourd’hui sans direction. Ces dernières années, Mikkel Hemmersam, Henk Mariman puis récemment Peter Verbeke sont partis. Borguet en avait assuré la supervision temporaire avant de devenir CEO Sports. Selon Het Laatste Nieuws, le centre connaît un turnover important parmi ses talents.

Le nom de Kindermans refait surface

Dans ce climat, le nom de Jean Kindermans circule à nouveau. Figure historique de l’académie, il était parti à l’Antwerp. Son retour n’est qu’une hypothèse.