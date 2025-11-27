Marc Overmars pourra redresser la barre : l'Antwerp prévoit une belle enveloppe pour le mercato hivernal

L'Antwerp est malade. Le plus vieux club de Belgique lutte pour éviter la relégation, alors que les ambitions de la saison visaient les Champions Play-Offs. Marc Overmars pourra-t-il redresser la situation ?

Stef Wils a été limogé dimanche dernier de son poste d’entraîneur de l’Antwerp. Toutefois, il est clair qu’il n’est pas le seul responsable de la crise qui secoue actuellement le Bosuil.

Dans une saison où plusieurs titulaires, comme Tjarron Chery, Senne Lammens, Michel-Ange Balikwisha ou Mahamadou Doumbia, ont quitté le club, aucun véritable investissement n’a été réalisé sur l’effectif.

Un mercato hivernal plus ambitieux

Marc Overmars a dépensé moins de quatre millions d’euros cet été pour maintenir l’Antwerp à flot, malgré 42 millions d’euros de ventes et d’importantes économies sur les salaires. Est-ce la faute du Néerlandais ou de ses dirigeants, incapables de débloquer davantage de budget ? La question reste ouverte.

Ce qui est certain, c’est qu’Overmars aura droit à une seconde chance en janvier. Selon Het Laatste Nieuws, le directeur sportif disposera alors de dix millions d’euros pour renforcer l’équipe.

Bien que ce budget reste limité pour un mercato hivernal, il permettra néanmoins quelques renforts. L’objectif : préparer l’avenir avec un nouvel entraîneur et un effectif renouvelé. Car, soyons honnêtes, la saison de l’Antwerp est déjà quasiment terminée.