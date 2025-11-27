"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

Thomas Müller n'est plus un joueur du Bayern depuis la fin de la saison dernière, mais l'Allemand continue de porter un regard attentif sur son ancienne équipe. Il s'est exprimé sur le début de saison du Bayern de Vincent Kompany.

Après plus de 756 matchs disputés avec le Bayern, Thomas Müller a quitté le club allemand pour rejoindre les Whitecaps de Vancouver en MLS. Cela ne l’empêche cependant pas de rester attentif à ce qui se passe en Bavière.

Au micro de RTL, il n’hésite pas à saluer le travail de Vincent Kompany et de son staff : "L’équipe est très bien équipée, et le staff technique, avec Vincent Kompany, fait un travail exceptionnel. C’est un plaisir de les voir jouer."

Thomas Müller positif pour le Bayern

"Je n’ai pas vu tous les matchs, mais j’en ai une très bonne impression. Jusqu’à présent, c’est fantastique, et j’espère que ça va continuer comme ça," poursuit Thomas Müller.

Il fait ce qu’il peut pour suivre son ancienne équipe : "Parfois, ce n’est pas facile de regarder les matchs. Les rencontres de Ligue des champions sont encore gérables, car 21 h en Europe, ça fait midi ici. En général, on a entraînement vers 10 h 30 ou 11 h, ce qui n’est pas idéal."

Lire aussi… "C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite›"Les matchs de Bundesliga à 15 h 30 en Allemagne, eux, sont très compliqués à suivre. Mais je reste en contact avec mes anciens coéquipiers, je regarde beaucoup de résumés et je me tiens au courant," conclut la légende du Bayern. Si vous vous demandez ce qu’il devient, il est désormais devenu un titulaire indiscutable des Whitecaps de Vancouver, où il semble pleinement s’épanouir.