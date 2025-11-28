"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

Maxim De Cuyper découvre la Premier League avec Brighton, mais continue de suivre de près le football belge.

Maxim De Cuyper a signé à Brighton jusqu’en 2030 et devrait rester un bon moment en Angleterre. Pour l’instant, il s’en sort bien chez les Seagulls, avec 11 matchs joués cette saison et un but marqué.

De Cuyper a été formé au Club de Bruges, où il a grandi. Il a joué 114 matchs au total, avec un passage en prêt à Westerlo. Sous le maillot de Blauw en Zwart, il a inscrit 9 buts et donné 22 assists. Il a gagné trois titres. Lors de sa dernière saison, l’Union lui avait pris le trophée. Ce club a un lien avec Tony Bloom, le propriétaire de Brighton.

De Cuyper évoque l’Union

Dans Het Nieuwsblad, De Cuyper revient sur ce lien. "Il y a quelques joueurs qui savent qu’il existe une connexion entre les deux équipes", explique-t-il. "Dans un podcast, on m’a demandé si c’était une surprise d’apprendre que quelqu’un de Brighton était derrière l’Union. Avec des joueurs comme Deniz Undav et Kaoru Mitoma, le lien devenait plus clair."

Il parle ensuite de la lutte pour le titre contre les Bruxellois. "Au début, toute la Belgique avait de la sympathie pour l’Union. Mais chez nous, au Club, ça a changé quand on a compris qu’ils pouvaient nous prendre un titre."

"Ça s'est un peu tendu", reconnaît-il. "Mais bon, après toutes ces années où ils sont passés tout près, on ne peut pas dire qu'ils ne méritaient pas leur titre. C'est impressionnant de voir comment ils sont devenus un cador en si peu de temps", conclut De Cuyper.