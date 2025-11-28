Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

DAZN est dans l'oeil du cyclone après l'annonce de la rupture du contrat télévisuel avec la Pro League. Mais le diffuseur du championnat a tenu à rassurer ses abonnés cette après-midi.

Jusqu'en milieu de semaine, les supporters se demandaient encore s'ils pourraient suivre les rencontres de Pro League de ce weekend où s'ils feraient face à un écran noir. La confirmation de la diffusion des matchs n'a pas apaisé les craintes pour la suite de la saison, que du contraire.

Pendant que la Pro League s'est tourné vers l'entreprise de services juridiques CEPANI, le Ministre des Affaires des Consommateurs Rob Beenders a annoncé son intention d'ouvrir une enquête ciblant DAZN pour déterminer s'il y a eu communication trompeuse de la part de l'entreprise et l'impact potentiel sur les abonnés.

DAZN rassure

Dans un souci de clarté, DAZN a envoyé un courriel à ses abonnés cette après-midi, assurant que le championnat belge serait bien diffusé jusqu'à la fin de la saison : "DAZN avait indiqué à la Pro League sa volonté d'atténuer l'impact de la fin du contrat sur les fans de football, en produisant et en diffusant les matches jusqu'à la fin de cette saison, et la Pro League a, par la suite, demandé à DAZN de le faire. Par conséquent, le contenu de la Pro League sera disponible jusqu'à la fin de la saison en cours, conformément à votre abonnement".

Si ce n'était pas le cas, les clients seraient protégés : "Pour clarifier, nous confirmons que, si le contenu de la Pro League venait finalement à ne plus être disponible via votre abonnement avant la fin de la saison en cours, et conformément à la législation en matière de protection des consommateurs, DAZN proposera à ses abonnés la possibilité de souscrire à une formule d'abonnement alternative à un prix inférieur et, surtout, leur permettra de résilier leur abonnement actuel avec effet immédiat".

"Si un client choisit l'une de ces options, les frais payés à l'avance par ce client seront immédiatement remboursés, comme légalement prévu", conclut DAZN. Les clubs suivent également la situation de près : le contrat télévisuel pèse 84 millions d'euros, la non-diffusion de la fin de saison ferait perdre de sa valeur au produit que représente notre championnat.