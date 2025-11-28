Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

DAZN est dans l'oeil du cyclone après l'annonce de la rupture du contrat télévisuel avec la Pro League. Mais le diffuseur du championnat a tenu à rassurer ses abonnés cette après-midi.

Jusqu'en milieu de semaine, les supporters se demandaient encore s'ils pourraient suivre les rencontres de Pro League de ce weekend où s'ils feraient face à un écran noir. La confirmation de la diffusion des matchs n'a pas apaisé les craintes pour la suite de la saison, que du contraire.

Pendant que la Pro League s'est tourné vers l'entreprise de services juridiques CEPANI, le Ministre des Affaires des Consommateurs Rob Beenders a annoncé son intention d'ouvrir une enquête ciblant DAZN pour déterminer s'il y a eu communication trompeuse de la part de l'entreprise et l'impact potentiel sur les abonnés.

DAZN rassure

Dans un souci de clarté, DAZN a envoyé un courriel à ses abonnés cette après-midi, assurant que le championnat belge serait bien diffusé jusqu'à la fin de la saison : "DAZN avait indiqué à la Pro League sa volonté d'atténuer l'impact de la fin du contrat sur les fans de football, en produisant et en diffusant les matches jusqu'à la fin de cette saison, et la Pro League a, par la suite, demandé à DAZN de le faire. Par conséquent, le contenu de la Pro League sera disponible jusqu'à la fin de la saison en cours, conformément à votre abonnement".

Si ce n'était pas le cas, les clients seraient protégés : "Pour clarifier, nous confirmons que, si le contenu de la Pro League venait finalement à ne plus être disponible via votre abonnement avant la fin de la saison en cours, et conformément à la législation en matière de protection des consommateurs, DAZN proposera à ses abonnés la possibilité de souscrire à une formule d'abonnement alternative à un prix inférieur et, surtout, leur permettra de résilier leur abonnement actuel avec effet immédiat".

"Si un client choisit l'une de ces options, les frais payés à l'avance par ce client seront immédiatement remboursés, comme légalement prévu", conclut DAZN. Les clubs suivent également la situation de près : le contrat télévisuel pèse 84 millions d'euros, la non-diffusion de la fin de saison ferait perdre de sa valeur au produit que représente notre championnat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts

Plus de news

La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

16:30
David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

15:30
Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

16:00
Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

15:00
Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

14:30
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

13:46
🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

14:00
"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

"Il est tombé comme un enfant" : Nicolas Raskin au coeur d'une polémique en Europa League

13:30
Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

Hein Vanhaezebrouck se montre très critique envers Nicky Hayen : "Ça n'a absolument pas fonctionné"

13:00
🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

12:40
Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

12:00
Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

12:20
"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

11:30
🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

11:00
L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

10:30
Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

10:00
Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

09:30
"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

08:30
"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

09:00
"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00
"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

07:40
Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

07:20
Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

07:00
Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

06:30
🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

23:00
1
🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

22:30
1
Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

21:40
Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

22:00
Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

20:40
L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

21:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

19:30
Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

21:00
🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

20:20
Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

19:30
"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

20:00
"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

19:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 16
KV Malines KV Malines 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 29/11 Westerlo Westerlo
Zulte Waregem Zulte Waregem 29/11 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Charleroi Charleroi 29/11 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FC Bruges FC Bruges 30/11 Antwerp Antwerp
KRC Genk KRC Genk 30/11 OH Louvain OH Louvain
Anderlecht Anderlecht 30/11 Union SG Union SG
La Gantoise La Gantoise 30/11 STVV STVV
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved