Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

Décidément, tout se passe pour le mieux pour Konstantínos Karétsas, en plus de son but somptueux en Europa League, la pépite du KRC Genk révèle avoir décroché son permis de conduire la veille du match.

Âgé de 18 ans depuis le 19 novembre dernier, Konstantínos Karétsas n'a pas traîné pour passer son permis de conduire. Ce 26 novembre, soit une semaine après sa date d'anniversaire, il a décroché le précieux sésame.

"Du premier coup, un parcours sans faute. Les moniteurs et ma mère m’ont beaucoup aidé. Je dirais que je suis un conducteur calme," raconte le joueur du KRC Genk.

Deux journées positives

Ces deux derniers jours ont donc vraisemblablement été parfaits pour lui. Il a obtenu son permis de conduire et s'est imposé avec le KRC Genk face au FC Bâle en Europa League (2-1), avec en prime un but somptueux à son actif.

Konstantínos Karétsas n'a pas dit quelle sera sa toute première voiture. À son jeune âge, craquera-t-il pour un modèle dernier cri ou restera-t-il plus raisonnable ? Il faudra l'apercevoir au volant pour le savoir.

Lire aussi… "Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but›Cette étape est évidemment cruciale pour le joueur. Avoir son permis de conduire lui permettra plus d'autonomie. Il ne dépendra plus toujours des autres pour ses déplacements, ce qui lui facilitera évidemment la tâche dans sa jeune carrière. Tous les footballeurs n’obtiennent pas le permis durant leur carrière. Des rumeurs circulent évoquant que Kylian Mbappé, par exemple, n'aurait toujours pas le permis à 26 ans.