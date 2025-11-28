La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

Malines accueille le Standard ce soir. Frédéric Vanderbiest devra composer sans son capitaine, Fredrik Hammar, suspendu.

Entre l'entraîneur et son joueur, ce n'est pas qu'une histoire de prénoms : Hammar (en photo face à Rafiki Saïd) est le relais du staff sur le terrain. "C'est un joueur essentiel pour nous. Il est très présent dans la récupération du ballon, mais aussi dans le leadership de l'équipe. Il prend beaucoup d'initiatives et de responsabilités. Heureusement, Kerim Mrabti est capable de compenser son absence", explique Fred Vanderbiest en conférence de presse.

Le KV pourra également compter sur Moncef Zekri, revenu de la Coupe du Monde U17, avec qui il s'est illustré sous les couleurs du Maroc : "Moncef a immédiatement retrouvé son niveau depuis son retour du Qatar et il est de nouveau très performant à l'entraînement", rassure Vanderbiest.

Zekri déjà très actif au match aller sur son flanc gauche

"C'est l'avantage des jeunes : ils veulent jouer tous les matchs, quoi qu'il arrive. Il a d'ailleurs perdu deux kilos. Cela prouve qu'il faut vraiment travailler dur lors de ce genre d'événements", poursuit-il. Zekri n'est pas le seul représentant de la jeunesse malinoise. Pour leur première saison en D1A, Mathis Servais (21 ans) et Myron van Brederode (22) ont déjà montré ce qu'ils avaient dans le ventre.

"Si vous êtes capable de faire ce qu'ils font à cet âge-là, chapeau ! Mathis était très prometteur, d'autres clubs le courtisaient, et il évoluait à Beveren, une équipe invaincue en championnat. Mais la différence avec la D1A est tout de même significative. Quant à Myron, il s'est révélé être un atout précieux dès le début. Il excelle dans ce rôle plus libre, lorsque nous avons le ballon", les félicite l'entraîneur malinois.

De quoi faire du KV un beau cinquième du championnat : "Nous avons fait mieux que prévu. Notre cinquième place est due à l'implication de tous les membres du club, des supporters au président. J'ai le sentiment que nous partageons tous la même vision, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé. Nous avons même recruté des joueurs de qualité le dernier jour du mercato estival".