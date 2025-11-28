Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Courtisé l'été dernier, Joel Ordoñez attire toujours autant. Liverpool, en grande difficulté, pense à lui pour se renforcer cet hiver.

Joel Ordoñez s’est fait une place solide dans la défense du Club de Bruges. En deux ans, le défenseur équatorien de 21 ans est passé d’espoir du club à joueur très recherché sur le marché des transferts.

L’été dernier, Marseille avait tenté sa chance. Le transfert était jouable, mais l’affaire a capoté lorsque le Club a fixé le prix final à 35 millions d’euros. Trop cher pour l’Olympique de Marseille, Ordoñez est resté à Bruges.

Liverpool dans l'urgence

Cet hiver, un nouveau prétendant se manifeste et Liverpool suit le dossier de près. Les Reds sont en crise cette saison, ils cherchent d’urgence un défenseur capable d’apporter de la stabilité. Arne Slot est sur un siège ejectable si la situation s'empire.

Understand Joel Ordóñez features high on Liverpool's shortlist for a new centre-back in January



Anfield chiefs have scouted Club Brugge defender extensively. Will be available for around €35m, according to Transfermarkt sources in Belgium. Marseille move collapsed in summer pic.twitter.com/Y9MfzxqHZm — Euan Booth Robertson (@EuanBRobertson) November 25, 2025

Selon Transfermarkt, il serait disponible pour environ 35 millions, un prix que Liverpool peut payer vu sa situation.

Newcastle se serait également renseigné, mais Liverpool est plus pressé. Si Bruges maintient ce prix et que Liverpool insiste, le Club pourrait toucher un joli pactole grâce à son joueur.