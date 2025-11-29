"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

La Gantoise s'apprête à vivre une rencontre importante dimanche et devra s'imposer face à Saint-Trond pour avancer dans sa course au top 6. Un match particulier pour Mathias Delorge, formé du côté des Canaris.

Mathias Delorge est depuis un an et demi l’un des piliers de La Gantoise. On en oublierait presque qu’il n’a que 21 ans, alors qu’il est déjà devenu le métronome des Buffalos.

La saison dernière, il a éclaté sous les ordres de Wouter Vrancken, rapidement écarté par Gand et désormais entraîneur… du côté de l’adversaire, Saint-Trond. Mathias Delorge se réjouit de voir comment Vrancken s’en sort et entretient de bons liens avec son ancien mentor.

Mathias Delorge n’est pas un milieu défensif traditionnel

Mais avec Ivan Leko, un entraîneur au style très différent est arrivé à la Planet Group Arena, et le jeune milieu doit en faire davantage. "Ivan Leko apprécie que je cherche toujours une solution avec le ballon, mais je pense que le coach veut que je 'casse quelqu’un en deux', pour ainsi dire. Et que j’entre vraiment dans les duels."

Pour l’instant, Mathias Delorge n’a reçu qu’un seul carton jaune cette saison. "C’est trop peu, hein", avoue-t-il à Het Belang van Limburg. "Mais je suis un amoureux du football et je préfère le jouer dans sa forme la plus pure. Les gens qui connaissent peu le football diront que le numéro 6 doit être un destructeur."

Lire aussi… Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6›"Je vois plutôt le milieu défensif comme quelqu’un qui fait jouer l’équipe. Cette agressivité ne fera jamais vraiment partie de mon jeu. Je ne deviendrai pas un Gattuso", a-t-il assuré.