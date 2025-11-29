Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Cela fait désormais quinze ans que Luis Oliveira a définitivement raccroché les crampons. Mais le football n'est jamais bien loin.

En Belgique, Luis Oliveira avait surtout marqué les esprits à Anderlecht. Ses 47 buts en 141 matchs avec les Mauves lui avaient ouvert la porte de Cagliari, puis de la Fiorentina, qui avait dépensé 7 millions d'euros. Un joli montant en 1996.

À la Fio aussi, le Belgo-brésilien avait marqué les esprits (et des buts). Ses performances en Serie A lui ont valu 31 sélections chez les Diables Rouges (avec sept buts à la clé). Il était d'ailleurs notre attaquant titulaire à la Coupe du Monde 1998 aux côtés de Luc Nilis.

Mais depuis, le football belge a quelque peu perdu sa place. Il faut dire qu'après avoir découvert l'Italie, Oliveira ne l'a plus jamais quittée. L'ancien Anderlechtois a joué en Serie A jusqu'en 2001, il a ensuite écumé les divisions inférieures jusqu'en 2011.

Actif dans le football féminin

Même topo depuis sa reconversion comme entraîneur, commencée dès l'arrêt de sa carrière de joueur, avec des équipes modestes qui fleurent bon le terroir italien. Au début du mois, il est toutefois remonté de quelques divisions pour entraîner l'équipe féminine de Venise, en Serie B.

Lire aussi… Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"Et il y a du boulot : son équipe est actuellement en position de relégable et vient d'enchaîner trois défaites sous ses ordres, dont la dernière sur le score de 0-7. Luis Oliveira (désormais âgé de 56 ans) réussira-t-il à redresser la barre ?

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie B
Serie B Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Belgique

Plus de news

Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

Trois frères partagés entre la Belgique et le Congo : "J'ai déjà reçu des messages de Vincent Mannaert"

11:20
Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

Le gouvernement s'attaque au prix des tickets : les supporters grands perdants de l'accord fédéral ?

11:00
"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

"On manque de fraîcheur et de qualité" : les mots forts de Gaëtan Englebert après le 0 sur 9 du RFC Liège

10:30
Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

Deux Anderlechtois incertains pour le derby face à l'Union : l'entraînement du jour sera décisif

08:00
Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

Le bas de tableau en Belgique après avoir connu la Premier League : "Je devais retrouver un club"

10:00
Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

Le sort s'acharne : un gardien de Pro League a dû se faire opérer et restera plusieurs mois sur la touche

09:30
Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

Les enchères de la Pro League ont la cote : le maillot le plus cher est connu, un joueur de la RAAL deuxième

08:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 29/11: Renard

07:00
Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

Dortmund, Milan et City en alerte : un prodige de Pro League affole toute l'Europe

07:40
Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

Le Standard ouvert à la venue de celui qui a contribué à couler Bordeaux ? Le point sur la situation

07:20
Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

Un coup venu d'Italie ? Olivier Renard creuserait une piste en Serie C pour Anderlecht

07:00
🎥 Kevin De Bruyne fait plaisir à son coéquipier Noa Lang d'une belle manière

🎥 Kevin De Bruyne fait plaisir à son coéquipier Noa Lang d'une belle manière

06:30
🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines Interview

🎥 "On mérite notre victoire" : Vincent Euvrard peut enfin sourire après le succès du Standard à Malines

06:00
1
Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines Analyse

Des satisfactions, mais aussi des échecs malgré la victoire : les notes du Standard contre Malines

23:00
Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

Mikel Arteta fait le point sur la blessure de Leandro Trossard : faut-il s'inquiéter ?

23:20
Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

Pas du grand football, mais l'essentiel est là : le Standard surprend Malines et revient (un peu) dans le coup

22:39
Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

Une occasion en or qui va échapper à Anderlecht ? Un nouveau prétendant se positionne

21:20
Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

Soirée noire pour le RFC Liège : le Beerschot relance la course à la montée

22:30
DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

DAZN inquiète la Pro League : la diffusion pourrait basculer à tout moment

22:00
Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

Le sort s'acharne sur le Standard : un nouveau titulaire sort sur blessure après 25 minutes !

21:30
"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

"C'est impressionnant" : Maxim De Cuyper bluffé par le concurrent du Club de Bruges en Pro League

21:40
Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

Il n'y a pas que Théo Leoni : Marco Kana aurait lui aussi pu rejoindre l'Union

19:00
Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

Première défaite de la saison pour le Bayern : Vincent Kompany prend position et étonne la presse allemande

21:00
Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

Le Club de Bruges pourrait toucher gros : la Premier League s'arracherait l'un de ses défenseurs

20:34
"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

"Je n'avais pas reconnu mon équipe" : Rik De Mil prépare sa revanche face à la RAAL

20:00
Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

Le Club de Bruges s'était-il vu plus beau que la réalité ? Une icône du club dézingue Nicky Hayen

19:30
Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

Anderlecht peut-il se hisser au niveau de Bruges et de l'Union ? "Nous nous rapprochons, mais..."

17:30
Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

Landry Dimata écrase la concurrence : la curieuse statistique de l'UEFA en Ligue des Champions

18:30
David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

David Hubert de retour au Lotto Park : "Ça a matché avec beaucoup de gens à Anderlecht, avec d'autres moins"

15:30
Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

Besnik Hasi prêt à ressortir un joueur du placard contre l'Union : "Il est prêt, sa réaction m'a fait plaisir"

16:00
Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

Bon sang ne saurait mentir : le fils d'un ancien du Standard commence à percer à La Gantoise

18:00
Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

Un porte-bonheur pour le Standard, moins pour Anderlecht : les arbitres du weekend sont connus

15:00
Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

Enfin de clarté ? Le signal fort de DAZN à ses abonnés pour la suite de saison

17:00
La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

La suspension qui tombe mal face au Standard : "C'est un joueur essentiel pour nous"

16:30
Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

Deux absents de taille pour Charleroi face à la RAAL : "Il doit être plus intelligent"

14:30
Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

Un déplacement difficile, mais ô combien important pour le Standard à Malines (coup d'envoi à 20h45)

13:46

Plus de news

Les plus populaires

Serie B

 Journée 14
Cesena Cesena 1-0 Modena Modena
Pescara Pescara 15:00 Padova Padova
Sudtirol Sudtirol 15:00 Avellino Avellino
Empoli Empoli 15:00 Bari Bari
Venezia Venezia 15:00 Mantova Mantova
Reggiana Reggiana 15:00 Frosinone Frosinone
Catanzaro Catanzaro 17:15 Virtus Entella Virtus Entella
Palermo Palermo 19:30 Carrarese Carrarese
Juve Stabia Juve Stabia 30/11 Monza Monza
Spezia Spezia 30/11 Sampdoria Sampdoria
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved