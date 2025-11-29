Perdu de vue en Belgique : un ancien d'Anderlecht et des Diables face à une mission périlleuse en Italie

Cela fait désormais quinze ans que Luis Oliveira a définitivement raccroché les crampons. Mais le football n'est jamais bien loin.

En Belgique, Luis Oliveira avait surtout marqué les esprits à Anderlecht. Ses 47 buts en 141 matchs avec les Mauves lui avaient ouvert la porte de Cagliari, puis de la Fiorentina, qui avait dépensé 7 millions d'euros. Un joli montant en 1996.

À la Fio aussi, le Belgo-brésilien avait marqué les esprits (et des buts). Ses performances en Serie A lui ont valu 31 sélections chez les Diables Rouges (avec sept buts à la clé). Il était d'ailleurs notre attaquant titulaire à la Coupe du Monde 1998 aux côtés de Luc Nilis.

Mais depuis, le football belge a quelque peu perdu sa place. Il faut dire qu'après avoir découvert l'Italie, Oliveira ne l'a plus jamais quittée. L'ancien Anderlechtois a joué en Serie A jusqu'en 2001, il a ensuite écumé les divisions inférieures jusqu'en 2011.

Actif dans le football féminin

Même topo depuis sa reconversion comme entraîneur, commencée dès l'arrêt de sa carrière de joueur, avec des équipes modestes qui fleurent bon le terroir italien. Au début du mois, il est toutefois remonté de quelques divisions pour entraîner l'équipe féminine de Venise, en Serie B.

Et il y a du boulot : son équipe est actuellement en position de relégable et vient d'enchaîner trois défaites sous ses ordres, dont la dernière sur le score de 0-7. Luis Oliveira (désormais âgé de 56 ans) réussira-t-il à redresser la barre ?