Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

Denis Odoi a fait ses débuts avec le NAC Breda ce week-end. Pour l'occasion, l'ancien pilier du Club de Bruges et de l'Antwerp a battu un record surprenant.

À 37 ans, Denis Odoi n'en a pas fini avec le haut niveau. Laissé libre par l'Antwerp l'été dernier, l'ancien joueur du Club de Bruges et d'Anderlecht a finalement rebondi en Eredivisie, signant en faveur du NAC Breda de Carl Hoefkens.

Ce week-end, l'ex-Diable Rouge (une cap) et international ghanéen (14 caps) a pu faire ses grands débuts pour sa nouvelle équipe. Il était en effet titulaire contre l'Excelsior Rotterdam, preuve qu'il n'a pas perdu la forme malgré sa longue période sans club.

Odoi plus vieux "débutant" d'Eredivisie

Et pour ces grands débuts en D1 néerlandaise, Denis Odoi a battu un record très particulier. Le Belgo-Ghanéen est en effet devenu... le plus vieux "débutant" d'Eredivisie, à 37 ans et 186 jours. Il bat le record de Burak Yilmaz, qui avait lui aussi 37 ans mais était 144 jours plus jeune.

Malheureusement pour lui, Odoi n'a pas pu fêter ses débuts par une victoire. Le NAC s'est en effet incliné contre l'Excelsior (2-1), une troisième défaite d'affilée qui laisse le club de Carl Hoefkens avant-dernier du championnat.

Denis Odoi a par le passé porté les couleurs de Fulham, Lokeren, Bruges, Saint-Trond, Anderlecht, OHL et enfin de l'Antwerp. International ghanéen, il était encore repris en mars 2024 et avait disputé la Coupe du Monde 2022 peu de temps après avoir "changé" de nationalité sportive.