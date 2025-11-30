Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie

Denis Odoi brise un record très particulier pour ses grands débuts en Eredivisie
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Denis Odoi a fait ses débuts avec le NAC Breda ce week-end. Pour l'occasion, l'ancien pilier du Club de Bruges et de l'Antwerp a battu un record surprenant.

À 37 ans, Denis Odoi n'en a pas fini avec le haut niveau. Laissé libre par l'Antwerp l'été dernier, l'ancien joueur du Club de Bruges et d'Anderlecht a finalement rebondi en Eredivisie, signant en faveur du NAC Breda de Carl Hoefkens.

Ce week-end, l'ex-Diable Rouge (une cap) et international ghanéen (14 caps) a pu faire ses grands débuts pour sa nouvelle équipe. Il était en effet titulaire contre l'Excelsior Rotterdam, preuve qu'il n'a pas perdu la forme malgré sa longue période sans club.

Odoi plus vieux "débutant" d'Eredivisie 

Et pour ces grands débuts en D1 néerlandaise, Denis Odoi a battu un record très particulier. Le Belgo-Ghanéen est en effet devenu... le plus vieux "débutant" d'Eredivisie, à 37 ans et 186 jours. Il bat le record de Burak Yilmaz, qui avait lui aussi 37 ans mais était 144 jours plus jeune.

Malheureusement pour lui, Odoi n'a pas pu fêter ses débuts par une victoire. Le NAC s'est en effet incliné contre l'Excelsior (2-1), une troisième défaite d'affilée qui laisse le club de Carl Hoefkens avant-dernier du championnat.

Denis Odoi a par le passé porté les couleurs de Fulham, Lokeren, Bruges, Saint-Trond, Anderlecht, OHL et enfin de l'Antwerp. International ghanéen, il était encore repris en mars 2024 et avait disputé la Coupe du Monde 2022 peu de temps après avoir "changé" de nationalité sportive. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Excelsior
NAC
Denis Odoi

Plus de news

Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

Un coach de Pro League en colère sur l'arbitrage : "J'aimerais avoir des arbitres au niveau du championnat"

09:30
Pourquoi Bruges a laissé filer Senne Lammens : "C'était clair qu'il atteindrait le top"

Pourquoi Bruges a laissé filer Senne Lammens : "C'était clair qu'il atteindrait le top"

09:00
"Bonne" nouvelle pour Loïs Openda ? L'un de ses concurrents pourrait être absent longtemps

"Bonne" nouvelle pour Loïs Openda ? L'un de ses concurrents pourrait être absent longtemps

08:30
Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

Défaite du RSCA Futures... et expulsion d'un joueur qu'on imaginait pourtant en équipe A

08:01
Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent

Beaucoup de pluie, peu de spectacle : Zulte Waregem et le Cercle de Bruges déçoivent

07:30
La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

La Gantoise en danger ? Ivan Leko laisse planer le doute

07:00
Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match

Doku en retrait, Foden applaudi, Haaland grondé : Guardiola fait parler après le match

06:30
Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

Camara très brouillon, Keita en leader : les notes de Charleroi contre la RAAL

23:31
La parade de Peano ! Direct commenté Live

La parade de Peano ! Direct commenté

22:15
Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

Le RWDM s'écroule : les Francs Borains frappent un grand coup à Molenbeek

23:00
Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

Le Hainaut, terre de combat(s) : Charleroi et La Louvière se quittent dos à dos

22:45
Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

Le concurrent d'Erling Haaland : un ancien attaquant de Bruges surprend la Premier League

22:30
Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

Genk tient sa pépite : Felice Mazzu obligé d'inventer un plan anti-Karetsas ?

22:00
Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

Le plan de sauvetage est lancé : Philippe Clement signe un premier coup de maître avec Norwich

21:40
L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

L'un des cadors du vestiaire de Vincent Kompany a pris une grande décision pour son avenir

21:20
"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

"Kompany nous surpassera tous" : un grand coach belge est sûr que l'ancien Mauve ira très loin

21:00
Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

Anderlecht et le Club de Bruges se livrent une bataille pour un jeune talent de Dortmund

20:30
Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

Alexander Blessin a failli surprendre le Bayern : Vincent Kompany remet les choses au clair

20:00
Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

Fin de crise ? Sébastien Pocognoli trouve enfin la formule avec Monaco et fait tomber le PSG

19:31
Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

Une nouvelle option pour Rudi Garcia : blessé depuis janvier, ce Diable Rouge va enfin faire son retour

19:00
Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça" Interview

Vincent Euvrard a peut-être découvert un nouveau point fort de son Standard : "Je les ai félicités pour ça"

18:30
Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

Lahssaini précieux, Gillot a pris sa chance : les notes de la RAAL contre Charleroi

00:00
Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

Duel des Kindermans en Challenger Pro League : "Son cœur est trop mauve pour partir"

18:00
"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

"Mon passage à vide, c'est du passé" : Promise David envoie un message fort à Anderlecht avant le derby

17:30
3
"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines Interview

"Il a été excellent" : un joueur du Standard a impressionné Fred Vanderbiest, l'entraîneur de Malines

17:00
Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

Le Club de Bruges s'est-il trompé avec son transfert à 9 millions ? "Ce n'est pas un produit fini, on le sait"

16:30
Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau" Interview

Thomas Henry a-t-il laissé passer sa chance au Standard ? "Il n'était pas à niveau"

16:00
"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

"Il est le milieu de terrain idéal" : Roberto De Zerbi s'extasie devant les qualités d'Arthur Vermeeren à l'OM

15:30
"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

"Ivan Leko veut que je casse quelqu'un en deux, mais je ne deviendrai pas un Gattuso"

15:00
Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines Interview

Les nouvelles de la blessure de Daan Dierckx, sorti sur blessure avec le Standard à Malines

14:30
Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

Les soucis d'Ivan Leko : Gand privé de nombreux titulaires pour un match crucial dans la course au top 6

14:00
"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ? Interview

"J'ai la qualité pour débuter les matchs" : la non célébration d'Ayensa, un message à Vincent Euvrard ?

13:20
Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

Olivier Renard a repéré une pépite au Mondial U17 et souhaite la recruter à Anderlecht

13:40
Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

Des retrouvailles attendues face à Anderlecht : "Brian Riemer ne m'a pas laissé le temps nécessaire"

13:00
9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

9 buts et 8 assists en 9 matchs cette saison : le déclic de Roman Ferber a eu lieu...à l'Union

12:20
1
Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

Eden Hazard va se montrer bien utile : comment Tubize-Braine prépare son retour dans le foot pro

12:40

Plus de news

Les plus populaires

Nederlandse Eredivisie

 Journée 14
Zwolle Zwolle 2-1 Heerenveen Heerenveen
Excelsior Excelsior 1-0 NAC NAC
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 1-1 Heracles Heracles
NEC NEC 3-1 Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam
PSV PSV 12:15 FC Volendam FC Volendam
Telstar Telstar 14:30 Feyenoord Feyenoord
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 14:30 Utrecht Utrecht
FC Twente FC Twente 16:45 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Ajax Ajax 20:00 FC Groningen FC Groningen
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved